OpenAI запускает ChatGPT Health для персонализированного управления здоровьем

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 января 2026, 13:12 Читати українською

OpenAI запускает ChatGPT Health для персонализированного управления здоровьем

Компания OpenAI анонсировала запуск ChatGPT Health — специализированного сервиса, интегрирующего медицинские данные пользователя с аналитическими возможностями искусственного интеллекта. Новый инструмент разработан для помощи в интерпретации анализов, подготовки к визитам к врачам и отслеживании общего самочувствия, основываясь на реальных медицинских записях пациента. Об этом сообщает пресс-служба OpenAI.

OpenAI запускает ChatGPT Health для персонализированного управления здоровьем
Фото: OpenAI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным компании, еженедельно более 230 миллионов человек по всему миру уже используют стандартную версию ChatGPT для вопросов о здоровье. Новый сервис призван сделать этот опыт более безопасным и профессиональным.

Интеграция данных и «умная» аналитика

Главной особенностью ChatGPT Health является безопасное подключение электронных медицинских записей (EHR) и популярных приложений, таких как Apple Health, MyFitnessPal, Function и Peloton. Это позволяет ИИ видеть целостную картину состояния здоровья, которая раньше была рассеяна между разными PDF-файлами и порталами.

Посредством сервиса пользователи смогут:

  • Толковать результаты лабораторных исследований на простом языке.
  • Формировать список вопросов к профильному врачу перед приемом.
  • Получать персонализированные советы по питанию и тренировкам.
  • Оценивать преимущества разных вариантов медицинского страхования.

Конфиденциальность

OpenAI отмечает, что ChatGPT Health работает как отдельное цифровое пространство с повышенным уровнем защиты.

Медицинская информация и разговоры в Health не передаются в основные чаты ChatGPT. Разговоры в этом разделе не используются для обучения базовым моделям искусственного интеллекта.

Кроме базовых протоколов применено дополнительное многоуровневое шифрование, специально разработанное для медицинской сферы.

Сотрудничество с врачами

Проект разрабатывался в течение двух лет в партнерстве с более чем 260 практикующими врачами из 60 стран мира. Для проверки ответов был создан фреймворк HealthBench, который оценивает ИИ не по общим тестам, а по реальным клиническим стандартам: безопасности, понятности и умения вовремя рекомендовать обращение к специалисту.

Разработчики отмечают, что ChatGPT Health предназначен для поддержки пациента, а не для замены врача. Он не предназначен для установления диагнозов или назначения лечения, а только помогает человеку лучше ориентироваться в собственных медицинских данных.

Доступность

Теперь сервис доступен для ограниченной группы первых пользователей. В ближайшие недели OpenAI планирует открыть доступ к ChatGPT Health для всех пользователей вебверсии и iOS. Интеграция с медицинскими записями через систему b.well на начальном этапе доступна только жителям США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами