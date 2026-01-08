OpenAI запускает ChatGPT Health для персонализированного управления здоровьем

Компания OpenAI анонсировала запуск ChatGPT Health — специализированного сервиса, интегрирующего медицинские данные пользователя с аналитическими возможностями искусственного интеллекта. Новый инструмент разработан для помощи в интерпретации анализов, подготовки к визитам к врачам и отслеживании общего самочувствия, основываясь на реальных медицинских записях пациента. Об этом сообщает пресс-служба OpenAI.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным компании, еженедельно более 230 миллионов человек по всему миру уже используют стандартную версию ChatGPT для вопросов о здоровье. Новый сервис призван сделать этот опыт более безопасным и профессиональным.

Интеграция данных и «умная» аналитика

Главной особенностью ChatGPT Health является безопасное подключение электронных медицинских записей (EHR) и популярных приложений, таких как Apple Health, MyFitnessPal, Function и Peloton. Это позволяет ИИ видеть целостную картину состояния здоровья, которая раньше была рассеяна между разными PDF-файлами и порталами.

Посредством сервиса пользователи смогут:

Толковать результаты лабораторных исследований на простом языке.

Формировать список вопросов к профильному врачу перед приемом.

Получать персонализированные советы по питанию и тренировкам.

Оценивать преимущества разных вариантов медицинского страхования.

Конфиденциальность

OpenAI отмечает, что ChatGPT Health работает как отдельное цифровое пространство с повышенным уровнем защиты.

Медицинская информация и разговоры в Health не передаются в основные чаты ChatGPT. Разговоры в этом разделе не используются для обучения базовым моделям искусственного интеллекта.

Кроме базовых протоколов применено дополнительное многоуровневое шифрование, специально разработанное для медицинской сферы.

Сотрудничество с врачами

Проект разрабатывался в течение двух лет в партнерстве с более чем 260 практикующими врачами из 60 стран мира. Для проверки ответов был создан фреймворк HealthBench, который оценивает ИИ не по общим тестам, а по реальным клиническим стандартам: безопасности, понятности и умения вовремя рекомендовать обращение к специалисту.

Разработчики отмечают, что ChatGPT Health предназначен для поддержки пациента, а не для замены врача. Он не предназначен для установления диагнозов или назначения лечения, а только помогает человеку лучше ориентироваться в собственных медицинских данных.

Доступность

Теперь сервис доступен для ограниченной группы первых пользователей. В ближайшие недели OpenAI планирует открыть доступ к ChatGPT Health для всех пользователей вебверсии и iOS. Интеграция с медицинскими записями через систему b.well на начальном этапе доступна только жителям США.