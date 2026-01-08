Курс валют в четверг: доллар подорожал в банках на 30 копеек, евро на — 25 копеек

В четверг, 8 января, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 20 копеек в покупке и на 30 копеек в продаже. Евро подорожал на 25 копеек в покупке и продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,55−43,15 грн. Евро покупают за 49,80 грн, а продают за 50,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,00−43,25, евро — 50,35−50,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,91−42,94 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,11−50,13 грн/евро.

