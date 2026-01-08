Multi от Минфин
8 января 2026, 9:35

Фейковые права: Киберполиция предупреждает о новой схеме обмана будущих водителей

Главный сервисный центр МВД и Департамент киберполиции зафиксировали всплеск активности мошенников в соцсетях. Злоумышленники предлагают украинцам изготовить первое водительское удостоверение «под ключ» с доставкой почтой, гарантируя его легальность и отражение в государственных реестрах. Правоохранители отмечают: это 100% мошенничество, целью которого является похищение ваших денег и персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Фейковые права: Киберполиция предупреждает о новой схеме обмана будущих водителей
Фото: freepik

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему первые права не могут прийти по почте

Согласно постановлению Кабинета Министров № 340, процедура получения первого водительского документа (выдающегося на 2 года) строго регламентирована:

  • Только лично: Удостоверение выдается исключительно на руку заказчику в сервисном центре МВД.
  • После экзамена: Обязательным условием является успешная сдача практического экзамена.
  • Без доверенностей: Документ нельзя получить через родственников или по нотариальной доверенности только под собственную подпись и после предъявления паспорта.

Как работает схема злоумышленников

Мошенники используют продуманный алгоритм, чтобы выманить как можно больше средств:

  • Обещание «связей»: Уверяют, что у них есть знакомые в СЦ МВД.
  • Гарантия в Действии: Уверяют, что документ появится в электронных реестрах.
  • Требование доплат: После первого взноса просят «докинуть» денег за срочность или внесение в базу.

Жертва получает на почте физический кусок пластика, который не имеет юридической силы и не отображается онлайн. После этого продавцы исчезают и блокируют клиента.

Уголовная ответственность для покупателей

Полиция напоминает, что ответственность несет не только тот, кто производит фальшивку, но и тот, кто ее использует. Согласно ч. 4 ст. 358 УКУ, использование поддельных документов карается штрафом, арестом или ограничением свободы.

Когда доставка по почте законна

Почтовая отправка возможна только для повторного получения документов. Вы можете заказать доставку онлайн через Кабинет водителя или приложение «Действие» только в двух случаях:

  • если вы обмениваете старое удостоверение на новое;
  • если вы восстанавливаете документ после потери или угона.

В обоих случаях ваши данные уже должны быть в реестрах МВД.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
