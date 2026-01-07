Samsung на CES 2026 показала новую AV-экосистему на базе ИИ

Компания Samsung Electronics в рамках выставки CES 2026 представила собственное видение развития потребительской электроники на базе искусственного интеллекта во время мероприятия The First Look. Центральной идеей презентации стала концепция «AI-компаньона», который объединяет аудиовизуальные решения, бытовую технику и сервисы в единую экосистему и сопровождает пользователя на протяжении всего дня.

Ключевой акцент в этом году Samsung сделала на направлении AV. Компания представила новое поколение дисплеев, в которых сочетаются передовое аппаратное обеспечение и интеллектуальные AI-функции. Центральным элементом линейки стал первый в мире 130-дюймовый телевизор Micro RGB. Модель демонстрирует принципиально новый подход к формированию изображения: каждый микроскопический красный, зелёный и синий диод светится независимо, что позволяет добиться максимально широкого и точного цветового спектра. Благодаря Micro RGB AI Engine Pro телевизор в режиме реального времени анализирует сцену и оптимизирует яркость, контраст и оттенки, а дизайн Timeless Frame превращает устройство в полноценный элемент интерьера, а не просто большой экран.

Развитие AV-экосистемы Samsung дополняют новые аудиорешения. Компания расширяет линейку AV Audio, делая акцент на глубокой интеграции звука с видеоконтентом и пространственным восприятием. Аудиосистемы нового поколения работают в связке с телевизорами, подстраивая звук под тип контента, сцену и даже акустику помещения, что приближает домашний просмотр к уровню кинотеатра.

Отдельное внимание во время The First Look было уделено проекторам. Samsung показала портативные решения, которые благодаря искусственному интеллекту могут автоматически корректировать изображение в зависимости от поверхности, угла проекции и условий освещения. Такой подход расширяет сценарии использования — от классического просмотра фильмов до гибкого мультимедийного контента в разных зонах дома.

Ещё одним важным блоком презентации стала игровая линейка мониторов Odyssey. В 2026 году Samsung делает ставку на рост разрешения, частоты обновления и эффекта погружения в контент, представляя новые модели для геймеров и профессиональных пользователей. Компания позиционирует мониторы Odyssey как часть более широкой AV-стратегии, где дисплей, звук и программные возможности работают как единое целое.

Таким образом, CES 2026 стала для Samsung площадкой, на которой компания продемонстрировала переход от отдельных устройств к комплексному AI-опыту, где телевизоры, аудиосистемы, проекторы и мониторы формируют целостную интеллектуальную экосистему для дома.