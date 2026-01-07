Доходы банков США стремительно растут

Крупнейшие банки Соединенных Штатов готовятся отчитаться о существенном росте прибыли в четвертом квартале. Главным драйвером успеха стало возрождение рынка сделок — компании снова активно сливаются и поглощают друг друга, что приносит финучреждениям миллиардные комиссионные. Об этом сообщает Reuters 7 января.

Сезон крупных отчетов и рекордные показатели

Марафон финансовых отчетов начнется уже на следующей неделе. Первым свои результаты 13 января обнародует крупнейший кредитор США — JPMorgan Chase. На следующий день, 14 января, эстафету переймут Citigroup, Bank of America и Wells Fargo, а 15 января о своих успехах расскажут инвестиционные гиганты Goldman Sachs и Morgan Stanley.

По данным аналитической платформы Dealogic, 2025 год стал вторым самым успешным в истории для глобального инвестиционного банкинга. Доходы в этом секторе выросли на 15% по сравнению с предыдущим годом и достигли почти 103 миллиардов долларов.

Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в 2025 году вырос на феноменальные 42% — до 5,1 триллиона долларов. Рынок оживился благодаря заключению глобальных мегасделок. В этом сегменте первенство удерживает Goldman Sachs, тогда как в целом по доходам лидирует JPMorgan.

«Эффект Трампа» и экономические ожидания

Аналитики прогнозируют, что банки выиграют не только от сделок, но и от общего роста кредитования и расширения чистой процентной маржи (разницы между процентами по кредитам и депозитам).

Джейсон Голдберг из Barclays отмечает, что политика президента Дональда Трампа, направленная на экономический рост, ослабление регулирования и снижение налогов, будет стимулировать бизнес брать больше кредитов.

В то же время Шон Данлоп из Morningstar успокаивает относительно состояния экономики:

«Мы все еще ожидаем уверенного роста ВВП США в номинальном выражении и не закладываем в прогнозы рецессию».

Эксперт добавляет, что главным риском остается инфляция. Сочетание тарифов и фискальных стимулов может заставить ФРС удерживать высокие ставки дольше, чем ожидалось.

Вот чего ожидают эксперты от лидеров рынка в четвертом квартале: