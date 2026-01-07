В чем главные экономические победы и провалы Украины

С другой — темпы экономического роста остаются слабыми, инфляционные риски растут, а банковский сектор, несмотря на избыточную ликвидность, не спешит кредитовать реальный сектор.

Финансовая устойчивость и международная поддержка

Фискальный дефицит снижается, а уровень его финансирования из внутренних неэмиссионных источников — увеличивается. В январе-ноябре 2025 г. фискальный дефицит (без учета грантов) составил 20% ВВП, тогда как в 2024 г. — 24%, а в 2022—2023 гг. — 27% ВВП. Из собственных источников доходов обеспечено 57% финансовых потребностей бюджета, что на 10 процентных пунктов превышает показатель предыдущего года. Повышение степени финансовой самодостаточности объясняется улучшением эффективности налогового администрирования, реальным ростом экономики, а также расширением налоговой нагрузки. В частности, высокие темпы прироста наблюдаются от налога на доходы физических лиц — в 1,5 раза, акцизного налога с ввезенных товаров — в 1,5 раза, НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) — на 16,4%.

Сохранена валютная стабильность, что стало весомым компонентом макрофинансовой стабильности. Девальвация гривны к доллару США в годовом измерении составила лишь 1,8% (ноябрь к ноябрю) благодаря значительным интервенциям НБУ на валютном рынке. Поступления международной помощи были достаточными для покрытия валютных разрывов, поэтому валовые международные резервы продолжали расти, несмотря на увеличение валютных интервенций НБУ.

Приток международной помощи является непрерывным и достаточным для обеспечения поддержки обороноспособности страны и финансовой стабильности. С начала войны до ноября 2025 года государства-союзники предоставили Украине 332,4 млрд евро помощи, включая 157,7 млрд евро военной помощи и 152,3 млрд финансовой помощи (данные Кильского института мировой экономики). Основными странами-донорами были США, Германия, Великобритания, Канада, Япония,Дания, Нидерланды и коллективные институты ЕС. При этом государственный бюджет Украины получил 161 млрд долларов финансовой помощи в форме кредитов, грантов и гарантий, в т. ч. 46 млрд долларов в 2025 г. Одобренный на саммите ЕС 19 декабря новый кредит Украине в размере 90 млрд евро покроет плановый дефицит бюджета в 2026—2027 годах и будет финансировать закупку и производство критически необходимого оружия для ВСУ.

Сотрудничество с кредиторами и реструктуризация долгов

Продолжалось эффективное сотрудничество с МВФ. Правительство и НБУ внедряли программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) общим объемом 15,6 млрд. долл. США, срок которой истекает в I квартале 2027 года. Были выполнены все структурные маяки и индикативные цели, определенные программой в сферах фискальной политики, государственного управления, антикоррупционных мер, регулирования финансового сектора и др. В ноябре 2025 г. миссия МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала о новой четырехлетней программе EFF с доступом к средствам Фонда в размере 8,1 млрд долл. США. Данная программа должна стать катализатором масштабной международной поддержки для финансирования потребностей Украины. Продолжение программного сотрудничества с МВФ — важный ориентир для предоставления средств от других международных организаций, правительств-союзников и корпораций, признак качества проведенных в Украине реформ.

Правительство Украины добилось отмены кабального соглашения 2015 года с международными частными кредиторами по ВВП-варрантам путем переоформления соответствующей задолженности в обычные еврооблигации. Предыдущее соглашение по ВВП-вариантам существенно ограничивало потенциал будущего экономического восстановления Украины из-за обязательства выплачивать кредиторам аномально высокую долю прироста номинального ВВП в годы активного экономического роста. По экспертным расчетам, расходы на обслуживание ВВП-вариантов по условиям соглашения от 2015 года могли достичь от 40 до 80 млрд. долл. в перспективе до 2040 года. При этом сумма долга, на который были выписаны ВВП-варианты, составляла лишь 3,2 млрд. долл. США. После достижения нового соглашения с владельцами ВВП-варантов Правительство конвертирует почти весь непогашенный объем деривативов в новый класс облигаций С со сроком погашения в 2032 году и небольшую часть — в облигации В, которые будут погашены в 2030 и 2034 годах.

Развитие ОПК и институциональные изменения

Отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) становится все более мощным и самодостаточным. За время войны мощности ОПК выросли в 35 раз и по состоянию на конец 2025 года оцениваются в 35 млрд долларов США. Из более чем 900 работающих компаний ОПК — около 100 государственных и 800 частных. Украина уже в состоянии производить 4 млн беспилотников различных типов в год. В 2025 г. бюджет развития ОПК (разработки и внедрение новых технологий) достиг максимальных значений — 85 млрд грн. В нынешнем году было начато массовое производство крылатых ракет и ракет-дронов, существенно выросло производство САУ «Богдана», снарядов, мин и дронов различных типов. 25 зарубежных компаний, включая мировых гигантов в сфере ОПК, находятся на разных этапах локализации военных производств в Украине. Доля материально-технических потребностей ВСУ, покрываемая отечественным ОПК, достигла 40%.

Организована государственная поддержка бизнеса через инструменты грантового, кредитного и гарантийного финансирования. В течение 2023−2025 гг. успешно реализуются программы государственного стимулирования индустриальных парков, «Сделано в Украине», «Промышленный кэшбэк», «Доступные кредиты 5−7−9», «єРобота», «єОселя», грантов на развитие собственного бизнеса, государственных гарантий на портфельной основе. По состоянию на 04.12.2025 в Реестр индустриальных парков включено 113 парков, а в январе-ноябре 2025 г. принято решение о предоставлении государственной поддержки 9 индустриальным паркам на сумму 603,7 млн грн. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) обеспечило поддержку национального экспорта на сумму около 10 млрд грн, а сумма застрахованных кредитных договоров достигла 1,4 млрд грн. За январь-ноябрь 2025 г. государственными учреждениями принято решений о предоставлении микрогрантов на развитие собственного дела 9,9 тыс. получателям на сумму 2,56 млрд грн. Реализация указанных программ позволяет поддержать национальный бизнес во время войны и способствует активизации экономического развития страны.

Достигнут прогресс в реализации институциональных реформ в рамках евроинтеграционного процесса. Начаты переговоры о вступлении Украины в ЕС и проводилась адаптация законодательства ЕС в сферах правопорядка, судопроизводства, борьбы с коррупцией, корпоративного управления и управления государственными финансами. В частности, в сфере государственных финансов в рамках внедрения системы среднесрочного бюджетного совершенствования практики бюджетного прогнозирования, оценки фискальных рисков, проведения обзоров бюджетных расходов, управления публичными инвестициями. Начал работу Стратегический инвестиционный совет, который утвердил перечень приоритетных инвестиционных проектов государственного бюджета на 2025 и 2026 годы. Очерченные изменения создадут предпосылки для повышения эффективности и подотчетности использования бюджетных средств при снижении коррупционных рисков и гарантировании условий макрофинансовой стабильности.

Что не удалось сделать?

Экономическое восстановление остается слабым. За январь-ноябрь 2025 г. реальный ВВП увеличился на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. ВВП составляет лишь 78% от уровня 2021 года. Ключевые факторы низких темпов экономического роста — высокие риски безопасности, жесткая монетарная политика, дефицит энергогенерации, нехватка трудовых ресурсов, низкие темпы инвестиций. На данный момент ни одна из базовых отраслей экономики не восстановила свой довоенный уровень. Промышленность потеряла значительную часть собственных производственных мощностей и формирует наибольший отрицательный вклад в уровень ВВП. Удовлетворительные темпы прироста в текущем году имели металлургия (в частности, производство боеприпасов), машиностроение (оборонный сегмент), строительство, производство строительных материалов, фармацевтическая промышленность, химическая промышленность. Наиболее заметными факторами прироста ВВП стали оборонные заказы правительства, реализация государственных программ поддержки бизнеса и реконструкции поврежденной инфраструктуры, восстановление потребительского спроса домохозяйств, поддерживаемого ростом заработных плат.

Не удалось обеспечить трансформацию внутренних сбережений в инвестиции, что сдерживает восстановление. Уровень финансового посредничества банков оставался крайне низким. Сбережения бизнеса и населения в 2025 г. достигли более 10 трлн грн, из которых в банковской системе сосредоточено около 3 трлн грн, а во внебанковском обращении — 145 млрд долл. США наличных иностранной валюты. Свободные ликвидные средства банков превышают 800 млрд грн. Однако внутренние сбережения не удается направить на цели развития и структурной перестройки экономики. Уровень кредитования экономики остается на уровне около 15% ВВП (на 5 процентных пунктов ниже довоенного), около 1/3 гривневого кредитования льготируется Правительством. Банки, вместо инвестирования в отечественную экономику, предпочитают вложения в иностранные долговые облигации или депозитные сертификаты НБУ. В частности, за время войны инвестиции банков в долговые облигации других стран увеличились на 4 млрд долл. США (в 40 раз), вложения банков в депозитные сертификаты НБУ — увеличились на 450 млрд. грн (в 8 раз), тогда как работающие кредиты банков номинально выросли лишь на 25% (ниже прироста инфляции. Банковская система имеет существенный потенциал для расширения кредитования, но жесткая монетарная политика НБУ и высокие военные риски сдерживают этот процесс. Украина остается страной с самым низким уровнем банковского кредитования среди стран с формирующимися рынками.

Проблемы монетарной политики и инфляция

Не удалось снизить объемы валютного дефицита. Валютные интервенции НБУ на покрытие валютных разрывов увеличиваются с каждым годом и за последние 12 месяцев составили 37 млрд. долл. США (около 21% ВВП). В 2024—2025 гг. фактические валютные интервенции превысили ожидания НБУ на 14 млрд. долл. Причины расширения валютного дефицита — эскалация боевых действий, разрушение объектов энергетики, восстановление потребительского спроса, провалы политики валютной либерализации НБУ. Управляемо-гибкий режим валютного курсообразования, введенный НБУ в 2023 г., лишил рынок ориентиров, что помешало закреплению валютных ожиданий и взбудоражило валютный спрос бизнеса и населения. В частности, сейчас около 20% валютных интервенций НБУ направляется на покрытие спроса населения.

Неэффективность антиинфляционной политики НБУ. В ноябре 2025 г. темпы инфляции составили 9,3% в годовом измерении, что вдвое превышает инфляционный таргет. Ключевые факторы инфляции находятся вне контроля монетарной политики. Основные факторы повышения цен — рост затрат производства в связи с использованием альтернативных видов энергии, повышение тарифов на электроэнергию, ухудшение погодных условий. С другой стороны, факторами замедления инфляции в конце года стали: управляемая стабильность обменного курса гривны, продление моратория на жилищно-коммунальные тарифы. Несмотря на тот факт, что ключевая процентная ставка превышает темпы инфляции уже более 3 лет, это не помогает обуздать инфляцию и достичь инфляционного таргета НБУ — 5%. Жесткая процентная политика НБУ оказалась неэффективной в деле стабилизации инфляции, которая разгоняется факторами роста расходов, а не спроса. Это сигнализирует о провале монетарной политики «привлечения гривневых активов», начатой в 2022 году.

Рынок долга и торговый дисбаланс

Проблемы с внутренним долговым рынком. Сохранение на высоком уровне учетной ставки НБУ и предложение банкам высокодоходных депозитных сертификатов приводит к аномальному росту стоимости обслуживания внутреннего государственного долга. Реальная доходность новых гривневых ОВГЗ в ноябре 2025 г. составляла почти 8% годовых. Доля расходов на обслуживание ОВГЗ в расходах государственного бюджета постоянно растет: 15,1% в 2025 г. против 8,3% в 2021 г. в структуре необоронных расходов бюджета. Это существенно сужает фискальное пространство для финансирования оборонных и социально-гуманитарных расходов государства.

Не удается снизить уровень импортозависимости экономики, продолжает расширяться внешнеторговый дефицит. Отрицательное сальдо торговли товарами в 2025 г. превышает 40 млрд долл. США, тогда как в первый год войны оно составляло лишь 20 млрд долл. США. Соотношение импорта товаров и ВВП приближается к 40%. Менее половины импорта товаров покрывается экспортом. Основные причины значительного торгового дефицита — военные нужды, высокий импорт энергоресурсов, разрушение мощностей предприятий-экспортеров, нарушение транспортных маршрутов для экспорта, низкая конкурентоспособность украинского производственного сектора. В конце 2025 г. существенно повреждена портовая инфраструктура Одесской области. Это обострит проблемы национального экспорта и приведет к расширению дефицита торгового баланса.