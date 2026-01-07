«Прозорро.Продажи» привлекли более 16,2 млрд грн в 2025 году

Государственная электронная торговая система «Прозорро.Продажи» подвела итоги деятельности за 2025 год. В течение года успешно завершено почти 28,7 тыс. онлайн-аукционов, которые принесли государству и общинам более 16,2 млрд грн.

Ключевые источники доходов

Наиболее прибыльным направлением стала приватизация (большая и малая), пополнившая бюджеты на 5,2 млрд грн. Другие стратегические отрасли также показали значительные результаты:

Земельные торги: около 3,6 млрд грн.

Продажа имущества и активов: 1,8 млрд грн.

Активность общин и конкуренция

Прошлый год стал знаковым для местного самоуправления. Половину всех успешных торгов (14 тыс.) провели именно органы местных властей, привлекая к общинам более 3,2 млрд грн. Экосистема продолжает расширяться: к торгам присоединились более 300 новых организаторов, а общее количество соревновавшихся за лоты участников достигло 35 тысяч.

Рекордсмены года

В 2025 году среди самых дорогих реализованных лотов оказались:

долг/уступка прав требования к заемщикам по кредитным договорам, Сбербанк продал его более чем за 1,1 млрд грн,

культурно-деловой центр с банковским учреждением в Киеве, принадлежавший бывшей «дочке» росбанка — 916 млн грн,

строительная компания «Укрбуд» — 805 млн грн.

Отдельного внимания заслуживает уровень конкуренции. Активнее всего в прошлом году соревновались за:

комплекс зданий с помещением автостанции, диспетчерской, посадочными платформами в Киеве от ФГИУ. Конкуренция 41 участника подняла стоимость актива с 750 тыс. грн до 35,1 млн грн.

нежилые помещения в Закарпатье от ФГИУ: соревновалось 35 участников, победная ставка — 3 млн грн,

автомобиль Skoda Octavia от Кропивницкой таможни — 35 участников, цена продажи — 137,2 тыс. грн.

Еще более 3,3 тыс. онлайн-аукционов, состоявшихся в 2025 году, находятся на этапе подписания соглашений. И могут принести организаторам дополнительно 3,4 млрд. грн.