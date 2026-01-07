Трафик ChatGPT снижается, пока Gemini и Grok стремительно наращивают аудиторию

Рынок генеративного искусственного интеллекта вступает в новую фазу конкуренции, где раннее доминирование OpenAI уступает место решениям, интегрированным в крупные экосистемы. Последние аналитические данные свидетельствуют о значительном оттоке пользователей в ChatGPT, в то время как продукты от Google и компании Илона Маска демонстрируют взрывной рост. Об этом сообщает аналитическая платформа Similarweb в своем отчете Investor Intelligence.

Перераспределение сил среди чат-ботов

Согласно данным, охватывающим период до 2 января 2026 года, ландшафт ИИ-ассистентов претерпевает существенные изменения. Трафик лидера рынка, OpenAI (разработчика ChatGPT), за последние 12 недель сократился на 22%.

В противовес этому, конкуренты демонстрируют впечатляющую динамику за тот же период:

Grok (xAI): Рост на 52%.

Gemini (Google): Вырос на 49%.

Эта тенденция может свидетельствовать о том, что пользователи все чаще выбирают инструменты, которые глубоко интегрированы в сервисы, которыми они уже пользуются (поиск Google или социальная сеть X), вместо отдельных веб-платформ.

Трудности нишевых игроков и специализированных инструментов

Не только OpenAI испытывает давление. Поисковый ИИ-сервис Perplexity, который ранее называли «убийцей Google», потерял 27% трафика за последние три месяца. Это резкий разворот после периода активного роста.

Сектор инструментов для написания контента и копирайтинга также переживает спад — общий трафик категории снизился на 10%.

Почему это важно

Данные отчета Similarweb сигнализируют об окончании эпохи «романтического ИИ», когда стартапы могли доминировать благодаря только инновационности технологии. Рынок переходит в фазу зрелости, где решающую роль играет дистрибуция (доступ к пользователю) и интеграция в существующие продукты.

Для инвесторов это сигнал пересмотреть оценки «чистых» ИИ-компаний, не имеющих собственной платформы распространения. Для OpenAI это критический момент: компании необходимо либо предложить радикально новые функции, которых нет у конкурентов, либо превратиться в полноценную операционную систему, чтобы избежать дальнейшего оттока аудитории к Google и xAI.

