США рассматривают силовой сценарий получения контроля над Гренландией: в ЕС предупреждают о крахе НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа изучает различные стратегии для установления контроля над Гренландией, причем не исключается даже привлечение американских вооруженных сил. Эту информацию официально подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, что вызвало волну возмущения среди европейских лидеров и поставило под угрозу единство Североатлантического альянса. Об этом сообщает Financial Times.
Арктический приоритет Трампа
По словам Каролин Левитт, Дональд Трамп рассматривает «приобретение» Гренландии как приоритетную задачу национальной безопасности. Главная цель — сдерживание геополитических оппонентов, прежде всего России и Китая, которые значительно активизировали свою деятельность в Арктическом регионе.
Левитт подчеркнула, что команда президента прорабатывает широкий спектр вариантов для достижения этой цели.
«Использование армии остается одним из возможных инструментов, доступных главнокомандующему», — отметила она.
Эту агрессивную риторику поддержал советник Трампа по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер. Он публично поставил под сомнение суверенитет Дании над островом и выразил уверенность, что никто не осмелится вступить в военный конфликт с Соединенными Штатами за будущее этой территории. Сам Трамп в воскресенье подтвердил свою позицию, назвав остров стратегически необходимым для США.
Жесткая реакция союзников
Идея силового вмешательства вызвала беспрецедентный кризис в отношениях между трансатлантическими партнерами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с резким предупреждением:
«Любая атака США на страну — члена НАТО будет означать конец функционирования Альянса в нынешнем виде».
Европейские лидеры продемонстрировали солидарность с Копенгагеном. 6 января руководители Франции, Германии и Великобритании обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что судьбу острова могут решать исключительно Дания и народ Гренландии.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался снизить градус напряжения, отметив, что Альянс должен совместно гарантировать безопасность Арктики, признавая угрозы со стороны конкурентов, но не комментируя прямо возможность конфликта между союзниками.
Критика внутри США и исторический фон
В Вашингтоне также звучат голоса против эскалации. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тюн назвал военный сценарий нереалистичным. Сенаторы из группы наблюдения за НАТО напомнили о необходимости уважать территориальную целостность Дании.
Стоит отметить, что США уже 75 лет сохраняют военное присутствие на острове в рамках оборонного соглашения с Данией. Сейчас там функционирует единственная американская база. Однако, если во времена холодной войны американский контингент насчитывал более 10 000 человек, то сейчас он сократился до менее чем 200 военных. Власти Гренландии ранее не возражали против расширения этого присутствия, но только на дипломатических началах.
тільки ті держави, берегові лінії яких омиваються Північним Льодовитим океаном.
До Північного Льодовитого океану примикають території таких держав:
Данії (Гренландія),
Ісландії,
Канади,
Норвегії,
росії,
США.
Північний Льодовитий океан — найменший за глибиною океан Землі, середня глибина — 1225 м.
Більшу частину рельєфу дна Північного Льодовитого океану займає шельф.
Може й тому Трамп так хоче бачити і Гренландію і Канаду у складі США — особливо
малонаселену Гренландію, де проживають меньше 60тис людей, і анексія якої може
пройти без великих військових приготувань та з відсутністю військового спротиву.
Бо в світі є лише три сильні гравці, це ЄС, Китай і штати, і штати вже активно сваряться з Китаєм, якщо ще додати в цей список ЄС, то в економіку штатів (фондовий ринок) будуть вкладати бабло лише американці, що як ти можеш розуміти, призведе до скорого краху економіки штатів, плюс країни ЄС і Азії одразу відмовляться від долара, ось до чого це реально призведе.
Вангую, що Трамп не буде відкладати спроби анексувати
Гренландію на наступний президентський термін.
А Китай під цей шумок, в будь-якому випадку силового розвитку подій між Гренландією і штатами — забере собі Тайвань, і тоді взагалі всі прикурять, бо без тайванських чипів і армія штатів швидко почне втрачати свою силу, і американські техкомпанії сядуть на сідниці.