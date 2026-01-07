США рассматривают силовой сценарий получения контроля над Гренландией: в ЕС предупреждают о крахе НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа изучает различные стратегии для установления контроля над Гренландией, причем не исключается даже привлечение американских вооруженных сил. Эту информацию официально подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, что вызвало волну возмущения среди европейских лидеров и поставило под угрозу единство Североатлантического альянса. Об этом сообщает Financial Times.

Арктический приоритет Трампа

По словам Каролин Левитт, Дональд Трамп рассматривает «приобретение» Гренландии как приоритетную задачу национальной безопасности. Главная цель — сдерживание геополитических оппонентов, прежде всего России и Китая, которые значительно активизировали свою деятельность в Арктическом регионе.

Левитт подчеркнула, что команда президента прорабатывает широкий спектр вариантов для достижения этой цели.

«Использование армии остается одним из возможных инструментов, доступных главнокомандующему», — отметила она.

Эту агрессивную риторику поддержал советник Трампа по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер. Он публично поставил под сомнение суверенитет Дании над островом и выразил уверенность, что никто не осмелится вступить в военный конфликт с Соединенными Штатами за будущее этой территории. Сам Трамп в воскресенье подтвердил свою позицию, назвав остров стратегически необходимым для США.

Жесткая реакция союзников

Идея силового вмешательства вызвала беспрецедентный кризис в отношениях между трансатлантическими партнерами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с резким предупреждением:

«Любая атака США на страну — члена НАТО будет означать конец функционирования Альянса в нынешнем виде».

Европейские лидеры продемонстрировали солидарность с Копенгагеном. 6 января руководители Франции, Германии и Великобритании обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что судьбу острова могут решать исключительно Дания и народ Гренландии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался снизить градус напряжения, отметив, что Альянс должен совместно гарантировать безопасность Арктики, признавая угрозы со стороны конкурентов, но не комментируя прямо возможность конфликта между союзниками.

Критика внутри США и исторический фон

В Вашингтоне также звучат голоса против эскалации. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тюн назвал военный сценарий нереалистичным. Сенаторы из группы наблюдения за НАТО напомнили о необходимости уважать территориальную целостность Дании.

Стоит отметить, что США уже 75 лет сохраняют военное присутствие на острове в рамках оборонного соглашения с Данией. Сейчас там функционирует единственная американская база. Однако, если во времена холодной войны американский контингент насчитывал более 10 000 человек, то сейчас он сократился до менее чем 200 военных. Власти Гренландии ранее не возражали против расширения этого присутствия, но только на дипломатических началах.