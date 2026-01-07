Украинская IT-индустрия обеспечила валютные поступления в экономику в размере $5,97 млрд

Украинская IT-индустрия за 11 месяцев 2025 года обеспечила валютные поступления в экономику в размере 5,97 миллиарда долларов . Несмотря на незначительный рост по сравнению с прошлым годом, сектор все еще не вернулся к показателям довоенного периода и рекордного 2022 года. Об этом сообщает платформа Опендатабот 7 января, ссылаясь на данные Национального банка Украины.

Динамика доходов: стагнация или стабильность?

За неполный 2025 год экспорт компьютерных услуг принес стране на 2,4% больше валюты, чем за аналогичный период 2024 года. Однако аналитики предостерегают от чрезмерного оптимизма: говорить о полноценном расцвете отрасли пока рано.

Текущие цифры все еще отстают от исторических максимумов:

на 3% меньше, чем в довоенном 2021 году;

почти на 10% меньше, чем в пиковом 2022 году, когда отрасль продемонстрировала феноменальную устойчивость в начале полномасштабного вторжения.

В денежном выражении среднемесячный доход от IT-экспорта сейчас составляет 543 миллиона долларов. Для сравнения, в 2022 году этот показатель достигал 612 миллионов долларов в месяц.

Ключевая роль в экономике

Несмотря на замедление темпов роста, технологический сектор остается критически важным донором валюты для Украины. Статистика свидетельствует о доминировании IT в структуре экспорта услуг:

42% — доля компьютерных услуг в общем экспорте всех услуг Украины (почти каждый второй доллар).

12% — доля IT в совокупном экспорте страны (включая товары, сырье и услуги).

Эти показатели выглядят особенно весомыми на фоне общего падения внешней торговли. За год общий экспорт услуг из Украины сократился на 9% (до 14,33 млрд долларов), а суммарный экспорт товаров и услуг упал на 5% (до 49,21 млрд долларов). То есть IT-сектор — одна из немногих отраслей, которая демонстрирует положительную динамику на фоне общего спада.