Украинская IT-индустрия обеспечила валютные поступления в экономику в размере $5,97 млрд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 января 2026, 11:45 Читати українською

Украинская IT-индустрия обеспечила валютные поступления в экономику в размере $5,97 млрд

Украинская IT-индустрия за 11 месяцев 2025 года обеспечила валютные поступления в экономику в размере 5,97 миллиарда долларов. Несмотря на незначительный рост по сравнению с прошлым годом, сектор все еще не вернулся к показателям довоенного периода и рекордного 2022 года. Об этом сообщает платформа Опендатабот 7 января, ссылаясь на данные Национального банка Украины.

Украинская IT-индустрия за 11 месяцев 2025 года обеспечила валютные поступления в экономику в размере 5,97 миллиарда долларов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика доходов: стагнация или стабильность?

За неполный 2025 год экспорт компьютерных услуг принес стране на 2,4% больше валюты, чем за аналогичный период 2024 года. Однако аналитики предостерегают от чрезмерного оптимизма: говорить о полноценном расцвете отрасли пока рано.

Текущие цифры все еще отстают от исторических максимумов:

  • на 3% меньше, чем в довоенном 2021 году;
  • почти на 10% меньше, чем в пиковом 2022 году, когда отрасль продемонстрировала феноменальную устойчивость в начале полномасштабного вторжения.

В денежном выражении среднемесячный доход от IT-экспорта сейчас составляет 543 миллиона долларов. Для сравнения, в 2022 году этот показатель достигал 612 миллионов долларов в месяц.

Ключевая роль в экономике

Несмотря на замедление темпов роста, технологический сектор остается критически важным донором валюты для Украины. Статистика свидетельствует о доминировании IT в структуре экспорта услуг:

  • 42% — доля компьютерных услуг в общем экспорте всех услуг Украины (почти каждый второй доллар).
  • 12% — доля IT в совокупном экспорте страны (включая товары, сырье и услуги).

Эти показатели выглядят особенно весомыми на фоне общего падения внешней торговли. За год общий экспорт услуг из Украины сократился на 9% (до 14,33 млрд долларов), а суммарный экспорт товаров и услуг упал на 5% (до 49,21 млрд долларов). То есть IT-сектор — одна из немногих отраслей, которая демонстрирует положительную динамику на фоне общего спада.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
7 января 2026, 11:51
#
Потрібно ввести ПДВ для ФОП і потім обʼєднати ЄСВ, Єдиний податок, військовий збір та ПДВ у «Єдиний єдиний податок».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 30 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами