Курс валют в среду: доллар в банках подорожал на 10 копеек

В среду, 7 января, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился и вырос на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,30−42,79 грн. Евро покупают за 49,50 грн, а продают за 50,21 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,65−42,85, евро — 50,05−50,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,57−42,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,73−49,75 грн/евро.

