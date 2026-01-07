Нефтяные доходы России обвалились до исторического минимума из-за ударов Украины и санкций

Экспорт российской сырой нефти резко сократился в конце 2025 года и в первые дни нового года, что в сочетании с обвалом цен привело к катастрофическому сокращению валютных поступлений Москвы. Совокупность факторов, среди которых системные атаки украинских сил на нефтяную инфраструктуру и усиление западных санкций, опустили стоимость морских поставок до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Ценовой крах и падение объемов

За четыре недели (до 4 января) Россия отгружала в среднем 3,43 миллиона баррелей в сутки. Это на 440 тысяч баррелей меньше, чем в предыдущий период. Главной причиной падения стало уменьшение отгрузок из ключевого тихоокеанского порта Козьмино.

Финансовые потери агрессора еще более ощутимы из-за стремительного удешевления сырья. Цены на российскую нефть снижаются уже 14 недель подряд. Общая стоимость экспорта упала до 960 миллионов долларов в неделю, что на 10% меньше предыдущего показателя.

Ситуация с ценами выглядит следующим образом:

Urals (основной сорт): торгуется ниже 35 долларов за баррель в портах Балтийского и Черного морей. Это составляет лишь 60% от цены, которая была 1 октября.

ESPO (тихоокеанский сорт): потерял 25% стоимости.

Мировой эталон (North Sea Dated): для сравнения, за этот же период потерял только 10% цены.

Такое расхождение свидетельствует о том, что российская нефть дешевеет значительно быстрее мирового рынка, превращаясь в «токсичный» актив.

Влияние атак и проблемы с логистикой

Падение объемов экспорта происходит на фоне непрекращающихся атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру: нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, порты и танкеры.

Из-за угрозы ударов морскими дронами в Черном море танкеры, следующие в Новороссийск, вынуждены менять маршруты, прижимаясь к побережью Турции. Это увеличивает время доставки и удорожает логистику. Кроме того, один из двух причалов терминала КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), поврежденный морским дроном еще в ноябре, до сих пор не отремонтирован.

Количество российской нефти, простаивающей в море, выросло на 43% с конца августа и составляет более 190 миллионов баррелей. Суда проводят больше времени на якоре в ожидании разрешения на разгрузку, а цепочки поставок растягиваются.

Теневой флот и скрытые маршруты

Россия пытается обходить ограничения, используя сложные схемы перегрузки нефти в открытом море. Особая активность отмечена в районе архипелага Риау (к северо-востоку от Сингапура). Это место стало популярным «хабом» для сокрытия происхождения сырья: там российскую нефть переливают с одного танкера на другой, смешивая с другими сортами, чтобы обойти санкции.

С начала ноября зафиксировано почти 40 таких перегрузок в разных точках мира, включая районы вблизи Суэцкого канала.

Также наблюдается проблема с прозрачностью конечных пунктов назначения:

Объем нефти на судах без указанного конечного пункта сейчас превышает суммарный объем, официально направляющийся в Китай, Индию и Турцию (около 1,83 млн баррелей в сутки находятся в «неизвестном» статусе).

Экспорт в Турцию упал до минимума с апреля 2023 года (около 100 тыс. баррелей в сутки).

Танкеры часто меняют пункт назначения уже во время движения, пытаясь запутать системы слежения.

Почему это важно

Нефтегазовые доходы являются основой бюджета РФ и главным источником финансирования войны против Украины.

Падение цены нефти Urals ниже 35 долларов за баррель означает, что Россия приближается к уровню себестоимости добычи и транспортировки (или даже работает в убыток на некоторых направлениях). Это резко сокращает возможности Кремля пополнять свой «военный кошелек». Если такая тенденция сохранится, Москве придется либо существенно девальвировать рубль, либо сокращать бюджетные расходы, что создаст дополнительное давление на их финансовую систему. Кроме того, это доказывает эффективность стратегии Украины по нанесению ударов по экономической инфраструктуре врага.