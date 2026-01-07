Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
7 января 2026, 9:02 Читати українською

Новые социальные выплаты в 2026 году: что изменилось после повышения минималки

С 1 января 2026 года в Украине вырос уровень минимальной заработной платы — с 8 000 грн до 8 647 грн. Это автоматически привело к перерасчету большинства социальных выплат и компенсаций, администрированных Государственной службой занятости. Новые стандарты затронули как пособия по безработице, так и стимулы для работодателей.

Новые социальные выплаты в 2026 году: что изменилось после повышения минималки
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Пособие по безработице

В 2026 году максимальный размер пособия по безработице вырос до 8647 грн (против 8000 грн в прошлом году). Конкретная сумма для каждого гражданина рассчитывается индивидуально, основываясь на страховом стаже и доходах по последнему месту работы.

Изменились и другие уровни выплат:

  • Минимальная помощь выросла до 3900 грн (была 3600 грн). Она назначается лицам со стажем менее 7 месяцев за последний год, переселенцам без документов о стаже и работающим на неполную ставку.
  • Специальная выплата для молодежи на первом рабочем месте или лиц, уволенных за нарушение дисциплины, теперь составляет 1650 грн (вместо 1500 грн).

Отмечается, что в 2025 году помощь от государства получили 257 тысяч человек, а его средний размер составил 5 000 грн.

Стимулы для работодателей: компенсации за трудоустройство

Усилилась финансовая поддержка бизнеса, создающего рабочие места для уязвимых категорий населения. В 2026 году действуют следующие нормы:

За трудоустройство людей с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста, участников боевых действий и людей, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не больше 5 лет, работодатель теперь может получить компенсацию до 8647 грн.

Программа по предоставлению работодателю компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных людей в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине увеличила выплаты до 8 647 грн вместо прошлогодних 8 тыс. гривен.

За трудоустройство ВПЛ по направлению Службы занятости выплаты выросли до 17 294 грн (ранее — 16 тыс. грн).

Для молодежи до 25 лет и ветеранов срочной службы на первом рабочем месте предусмотрена компенсация в размере 4323,5 грн.

Кроме того, выросли суммы на обустройство инклюзивных рабочих мест. В 2026 году компенсация затрат на обустройство рабочего места человека с инвалидностью I группы выросла со 120 тыс. до 129 705 грн, а II группы — с 80 тыс. до 86 470 грн.

«Армия восстановления» и общественные работы

Участие в общественно полезных работах в 2026 году будет оплачиваться выше:

Размер оплаты за участие в общественно полезных работах за полнолуние в 2026 году растет с 12 тыс. грн до 12 970,5 грн. Для граждан, проживающих на прифронтовых территориях, а также ветеранов и ветеранок во всех общинах, где действует программа, оплата увеличена с 16 тыс. грн до 17 294 грн.

Оплата труда за общественные и другие временные работы увеличилась с 8 тыс. грн до 8 647 грн. В 2025 году Служба занятости выдала 116 тысяч направлений на общественно полезные работы для 29 тысяч человек. Еще 35 тысяч направлений были оформлены на общественные и другие работы, к которым присоединились 13 тысяч человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
7 января 2026, 10:05
#
По делу — сейчас предлагают 2000грн — но деньги мутные …
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
7 января 2026, 11:08
#
Хочу видеть не копипасту, а личное мнение автора Ромки!

Очень убого выглядят такие статьи — предлагаю флешмоб Ромка недурак.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
