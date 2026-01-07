Новые социальные выплаты в 2026 году: что изменилось после повышения минималки

С 1 января 2026 года в Украине вырос уровень минимальной заработной платы — с 8 000 грн до 8 647 грн. Это автоматически привело к перерасчету большинства социальных выплат и компенсаций, администрированных Государственной службой занятости. Новые стандарты затронули как пособия по безработице, так и стимулы для работодателей.

Пособие по безработице

В 2026 году максимальный размер пособия по безработице вырос до 8647 грн (против 8000 грн в прошлом году). Конкретная сумма для каждого гражданина рассчитывается индивидуально, основываясь на страховом стаже и доходах по последнему месту работы.

Изменились и другие уровни выплат:

Минимальная помощь выросла до 3900 грн (была 3600 грн). Она назначается лицам со стажем менее 7 месяцев за последний год, переселенцам без документов о стаже и работающим на неполную ставку.

Специальная выплата для молодежи на первом рабочем месте или лиц, уволенных за нарушение дисциплины, теперь составляет 1650 грн (вместо 1500 грн).

Отмечается, что в 2025 году помощь от государства получили 257 тысяч человек, а его средний размер составил 5 000 грн.

Стимулы для работодателей: компенсации за трудоустройство

Усилилась финансовая поддержка бизнеса, создающего рабочие места для уязвимых категорий населения. В 2026 году действуют следующие нормы:

За трудоустройство людей с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста, участников боевых действий и людей, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не больше 5 лет, работодатель теперь может получить компенсацию до 8647 грн.

Программа по предоставлению работодателю компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных людей в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине увеличила выплаты до 8 647 грн вместо прошлогодних 8 тыс. гривен.

За трудоустройство ВПЛ по направлению Службы занятости выплаты выросли до 17 294 грн (ранее — 16 тыс. грн).

Для молодежи до 25 лет и ветеранов срочной службы на первом рабочем месте предусмотрена компенсация в размере 4323,5 грн.

Кроме того, выросли суммы на обустройство инклюзивных рабочих мест. В 2026 году компенсация затрат на обустройство рабочего места человека с инвалидностью I группы выросла со 120 тыс. до 129 705 грн, а II группы — с 80 тыс. до 86 470 грн.

«Армия восстановления» и общественные работы

Участие в общественно полезных работах в 2026 году будет оплачиваться выше:

Размер оплаты за участие в общественно полезных работах за полнолуние в 2026 году растет с 12 тыс. грн до 12 970,5 грн. Для граждан, проживающих на прифронтовых территориях, а также ветеранов и ветеранок во всех общинах, где действует программа, оплата увеличена с 16 тыс. грн до 17 294 грн.

Оплата труда за общественные и другие временные работы увеличилась с 8 тыс. грн до 8 647 грн. В 2025 году Служба занятости выдала 116 тысяч направлений на общественно полезные работы для 29 тысяч человек. Еще 35 тысяч направлений были оформлены на общественные и другие работы, к которым присоединились 13 тысяч человек.