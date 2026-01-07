Сокращение выручки и стремительный рост импорта: итоги агроторговли в 2025 году

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) представила отчет по результатам деятельности агропромышленного комплекса Украины в 2025 году. Данные свидетельствуют о постепенном понижении валютных поступлений от экспорта на фоне рекордных объемов закупки иностранных продуктов питания.

По итогам года общая стоимость экспортируемой агропродукции составила $22,53 млрд. Это на 8,8% или на $2,15 млрд меньше по сравнению с результатом предыдущего года. Несмотря на столь негативную динамику, отрасль АПК остается ключевым поставщиком валюты в страну: ее доля в общей структуре украинского товарного экспорта составляет 56,1%.

Хотя этот показатель несколько снизился по сравнению с рекордным 2023 годом, когда агросектор обеспечивал 61% всего экспорта, отрасль продолжает генерировать более половины национальных доходов от внешней торговли.

Торговля с Евросоюзом: смена лидерства

Наиболее ощутимые изменения произошли во взаимоотношениях с европейскими партнерами. Если в течение 2022−2024 годов доля ЕС в структуре украинского агроэкспорта стабильно превышала 50%, то в 2025 году она впервые упала до 47,5%, составив 10,7$ млрд в денежном эквиваленте.

Основные причины такой деградации показателей аналитики называют изменение логистических маршрутов и существенное усиление регуляторных ограничений на рынках Европы. Как следствие, положительное торговое сальдо (разница между экспортом и импортом) из ЕС сократилось до $6,06 млрд, тогда как годом ранее оно составляло $8,87 млрд.

Рекордный импорт

В то же время в сегменте закупок иностранной продукции зафиксирована противоположная тенденция. В 2025 году импорт агротоваров в Украину достиг рекордных за последние пять лет 8,75 $ млрд.

Хотя доля продовольствия в общей структуре украинского импорта остается стабильной за последние четыре года (на уровне около 10,8%), в абсолютных цифрах расходы на иностранную пищу ежегодно растут.

Показательно, что более 53% всего агроимпорта (что равняется 4,64$ млрд) поступило именно из стран Европейского Союза. Это подчеркивает высокий уровень интеграции украинского потребительского рынка с европейским и растущую зависимость от импортных продуктов питания.