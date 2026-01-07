Еда, коммуналка, лекарства: что будет с ценами в 2026 году

По данным Нацбанка, в ноябре 2025 года потребительская инфляция в Украине сократилась до 9,3% в годовом измерении, и, как прогнозирует регулятор, продолжит сокращаться в этом году — сперва до 9,2%, а под конец года — до 6,6%, «благодаря эффектам больших урожаев зерновых и овощей и относительной жесткости монетарной политики».

В то же время в НБУ констатируют, что фундаментальное ценовое давление остается стойким — из-за сложной ситуации на рынке труда и роста зарплат, что повышает производственные затраты и стоимость услуг.

Дополнительное давление на цены может оказать и фактор энергодефицита, — отмечают в Нацбанке.

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что сейчас жесткие отключения света являются едва ли не главной причиной роста ценников. И из-за них уже в ближайшее время могут подорожать, к примеру, овощи, макароны и яйца.

Но гораздо больший удар по кошелькам потребителей может нанести увеличение коммунальных тарифов, пересмотр которых ожидается в этом году.

«Минфин» разбирался, что будет с ценами в 2026 году.

Молочка подешевеет, хлеб — подорожает

В прошлом году главный драйвером потребительской инфляции были цены на продукты питания. Так, по данным Госстата, с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года еда в Украине подорожала на 11,8%. При этом хлеб вырос в цене на 14,9%, мясо и мясные продукты — на 23,1%, рыба — на 16,9%, подсолнечное масло — на 21,9%, фрукты — на 20,2% и т. д.

Под конец прошлого года — в ноябре — резко подорожали яйца (плюс 12,6%, по сравнению с октябрем).

Что будет с ценами на продукты питания в этом году?

Как объяснил «Минфину» заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук, ценовая ситуация по разных группах продуктов отличается. К примеру, уже в январе можно рассчитывать на удешевление молочной продукции с высоким содержанием жира, в частности, сливок и сливочного масла — ими сейчас переполнены склады производителей. А так как после новогодних праздников спрос на такую продукцию идет на спад, заводы будут вынуждены «распродавать склады» со скидками в 10−15%.

На остальную молочку ценники пока не меняются, но на 2 гривны упали закупочные цены на сырье, поэтому у производителей будет возможность немного снизить стоимость готовой продукции.

В то же время, как заявил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, в ноябре 2025 года хозяйства произвели на 11% молочного сырья меньше, чем месяцем ранее, — всего 507 тысяч тонн. Среди причин он называет снижение закупочных цен на молоко, снижение спроса на него и увеличение избытка готовой продукции на складах перерабатывающих предприятий. Хватит ли в итоге молокозаводам сырья, и не взлетят ли цены на него при активизации спроса — вопрос пока открытый. Ситуация в немалой степени будет зависеть и от тенденция на экспортных рынках, куда активно поставляют продукцию (в частности, сухое молоко и сливочное масло) наши переработчики.

Цены на овощи пока остаются гораздо ниже прошлогодних. Скажем, по словам Марчука, капуста, свекла и морковь стоят до 80% меньше, чем на аналогичный период 2025 года. Главная причина — хороший прошлогодний урожай.

Но непонятно, что будет дальше. Из-за перебоев с электроэнергией может сильно подорожать хранение овощей борщового набора, особенно, если зима будет морозной. В этом случае, уже в январе ценники могут пойти вверх. Если же сильных холодов не будет, овощи начнут дорожать под конец сезона — в феврале-марте. Ценники, по оценкам Марчука, могут подскочить на 10−20%.

По оценкам Марчука, 20% могут прибавить и ценники на хлеб, в частности, премиальные сорта. Главная причина — рост себестоимости, в том числе и из-за перебоев с электроэнергией.

Как рассказал «Минфину» вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, в декабре прошлого года некоторые производители уже повысили цены на 3−5%. Но уже в первом квартале этого года может стартовать новый этап переписывания ценников.

«Общую картину мы будем видеть через месяц-два. Ситуация с энергоснабжением в последнее время немного улучшилась, так как хлебозаводы сейчас практически не отключают, плюс немного подешевел газ», — пояснил Дученко.

В то же время производителей макарон, как рассказал «Минфину» глава концерна «Ярослав» (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук, отключать от электроэнергии продолжают. «Нам не дают „критический статус“, макароны на генераторах производить сложно, много брака, выходит из строя оборудование. Плюс нужно повышать зарплаты. Поэтому рост цен будет — не менее двух этапов в течение года по 5% к цене», — пояснил Барсук.

Продолжается рост цен и на яйца. По данным ценового мониторинга «Минфина», в декабре, по сравнению с предыдущем месяцем, яйца в розничной сети подорожали в среднем на 4,3%. В ближайшее время (в январе-феврале), по словам Марчука, цены на этот продукт вырастут еще на 10%. Основные причины — рост цен на комбикорма, а также перебои с электроэнергией, которая составляет немалую часть (до 12−30%) в структуре себестоимости.

В целом ситуация с ценами на продукты питания до весны этого года во многом зависит от стабильности энергоснабжения, а в последующем — и от того, какой урожай удастся вырастить украинским аграриям.

Коммуналка: плюс 3 тысячи гривен к платежке

С начала войны коммунальные тарифы в Украине росли крайне дозированно. К примеру, стоимость газа и отопления для населения заморожена, как и ценники на воду от крупных водоканалов (лицензиатов НКРЭ).

«Но уже в этом году ситуация может кардинально измениться», — говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В обновленном меморандуме с МВФ украинские власти подписались на постепенное «выравнивание» коммунальных тарифов до «экономически обоснованного уровня». Как это изменит платежки?

Олег Попенко говорит, что до конца текущего отопительного сезона (то есть 15 апреля 2026 года) платежки, скорее всего, не изменятся.

Но уже летом могут повысить ценник на электроэнергию для людей. «По расчетам Минэкономики, тариф должен расти в течение 2026−2028 годов примерно на 20% ежегодно. Таким образом, к 2028 году мы выйдем на стоимость киловатта в 7,5 гривен. В этом году ценник может увеличится на 85 копеек — до 5,17 гривен за киловатт.

Таким образом, если сейчас среднестатистическая семья, потребляя 200 киловатт в месяц, платит за свет 864 гривны, то по новому тарифу будет отдавать 1 034 гривны, или на 170 гривен в месяц больше", — подсчитал Попенко.

По его словам, повышение тарифов на электроэнергию для населения потянет за собой подорожание услуг по обслуживанию домов. «В структуру этого тарифа входят затраты на освещение мест общего пользования, работу лифтов и насосов, поэтому он напрямую зависит от ценника на электричество», — пояснил Попенко. Прогнозируемый рост тарифа на обслуживание домов в 2026 году — плюс 10%.

Новые ценники на газ — пока интрига. До конца нынешнего отопительного сезона газ для населения точно дорожать не будет. Эксперты считают, что речь об «обновлении» тарифа может пойти ближе к осени 2026 года.

Но каким будет новый ценник на газ для населения — точно сказать сложно. «Договоренности с МВФ предусматривают, что тариф должен покрывать расходы по газу. Но, если говорить о газе собственной добычи, то даже нынешний тариф для населения (порядка 8 гривен за куб) уже покрывает расходы на добычу на 250%, то есть получается, что повышать его не нужно. Если же речь идет об импортном газе (а в этом сезоне Украина закачала его порядка 6,5 млрд кубов), то тут ситуация кардинально иная. Вместе с тем газа внутренней добычи вполне достаточно для обеспечения нужд населения. Таким образом, новые тарифы, если и примут, то в „ручном режиме“ и без особой калькуляции», — говорит Попенко.

Отметим, что еще год назад на энергорынке обсуждали «экономически обоснованные» ценники на газ для населения на уровне 9,5−10 гривен за куб. Теперь же эксперты говорят уже об 11−12 гривнах.

Украинцы, которые используют газ только для приготовления пищи, будут переплачивать всего до 40 гривен в месяц. Ситуация резко меняется для тех, кто отапливает газом дома (как правило, частные). Зимой газовые счетчики накручивают до 500−600 кубов в месяц, поэтому подорожание ресурса на 4 гривны за куб — это плюс до 2,4 тысяч гривен к платежке за отопление.

Но рост ценников на газ потянет за собой увеличение платежек за отопление и горячую воду в многоквартирных домах. «И отопление, и горячая вода могут вырасти в цене на 50%, так как газ занимает в структуре себестоимости до 95%. То есть если сейчас люди платят за отопление в среднем 40−50 гривен за квадратный метр помещения, то будут — до 80−100 гривен. Таким образом, обогрев среднестатистической квартиры площадью 60 квадратов, вместо 2 400−3 000 гривен станет обходится в 4 800—5 000 гривен в месяц», — отметил Попенко.

В очереди на повышение тарифов для населения уже давно стоят и водоканалы. Часть из них уже повышают ценники, но, как правило, речь идет о водоканалах в небольших городах, где тарифы регулируют местные власти. Крупные водоканалы являются лицензиатами НКРЭ, а регулятор пока не дает отмашки на переписывание ценников.

Но в 2026 году все может измениться, так как водоканалы массово жалуются на резкое повышение себестоимости своих услуг. «Многие водоканалы уже закладывают в планы на этот год повышение тарифа для населения на 40−50%, а некоторые — и на 80%. То есть если сейчас люди платят за воду по 30−40 гривен за куб, то по новому ценнику платежка составит в среднем 60 гривен.

Скорее всего, примерно на 10−15% подорожают также услуги по вывозу мусора, поскольку из-за повышения акцизов на топливо в этом году подорожают дизель и газ.

«Таким образом, если сейчас среднестатистическая платежка за квартиру в 60 квадратов составляет в отопительный сезон 4−5 тысяч гривен в месяц, то, с учетом повышения тарифов, она подорожает еще на 3 тысячи», — констатирует Попенко.

Что будет с ценами на лекарства?

В прошлом году на аптечном рынке произошли существенные изменения. Правительство запретило «маркетинговые сборы» с поставщиков лекарств и ограничило наценки на медикаменты. Поэтому, по словам главы профильной ассоциации ФармРада Елены Прудниковой, часть препаратов подешевели, и повышать на них ценники продавцы фактически не могут, несмотря на рост расходов (на зарплаты, генераторы и пр.).

В этом году власти продолжат попытки надавить на цены в аптеках. Так, в конце декабря Кабмин принял распоряжение, касающееся аптек, которые работают в государственных и коммунальных больницах. Их обязали реализовывать только препараты с тремя самыми низкими ценами из Национального каталога цен. Что, по мнению министра здравоохранения Виктора Ляшко, должно предотвратить ситуации, когда пациентам предлагают лекарства самых дорогих торговых марок, хотя на рынке есть и более доступные препараты.

Способствовать снижению цен должно и расширение списка продавцов лекарств. Реализацию безрецептурных медпрепаратов разрешили на АЗС, что, по задумке правительства, должно сделать лекарственные средства более доступными для людей (особенно в сельской местности).

Впрочем, что касается лекарств, не являющихся критически важными, цены на них все же продолжают расти. Так, по данным исследовательской компании Proxima Research, на конец 2025 года, только на фоне увеличения заболеваемости на ГРВИ и грипп, объемы продаж лекарств в денежном выражении выросли на 4,7%, но при этом в натуральном выражении упали на 3,2%, по сравнению с аналогичными показателями 2024 года, что свидетельствует о подорожании среднестатистической упаковки медикаментов.