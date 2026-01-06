Гривна подешевела во время межбанковских торгов во вторник, 6 января. Курс национальной валюты опустился на 15 копеек по отношению к доллару и на 10 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гривна подешевела на межбанке во вторник
|
Открытие 6 января
|
Закрытие 6 января
|
Изменения
|
42,42/42,45
|
42,57/42,60
|
один пять над пятнадцатью
|
49,76/49,78
|
49,86/49,88
|
10/10
Официальный курс: доллар — 42,56 грн, евро — 49,80 грн.
Средний курс в банках: 42,20−42,70 грн/доллар, 49,45−50,14 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,65−42,80, евро — 50,00−50,25 грн.
