українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
6 января 2026, 16:36

Morgan Stanley подал заявки на создание собственных биткоин- и Solana ETF

Во вторник, 6 января 2026 года, один из крупнейших инвестиционных банков США, Morgan Stanley, официально подал регистрационные заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на запуск собственных биржевых фондов (ETF), привязанных к цене биткоина и Solana. Это первый случай в истории США, когда крупный системный банк выступает непосредственным эмитентом крипто-ETF, а не посредником, сообщает Reuters.

Morgan Stanley подал заявки на создание собственных биткоин- и Solana ETF

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

От «осторожного наблюдателя» к активному игроку

До этого момента Morgan Stanley придерживался стратегии «фасилитатора»: в августе 2024 года он стал первым крупным банком Уолл-стрит, позволившим своим 15 000 финансовым консультантам предлагать клиентам доли в посторонних биткоин-ETF (например, от BlackRock или Fidelity). Теперь банк переходит в фазу прямого управления активами.

Ключевые детали заявок:

  • Morgan Stanley Bitcoin Trust: пассивный инвестиционный инструмент для отслеживания цены биткоина.
  • Morgan Stanley Solana Trust: фонд, не только отслеживающий цену Solana, но и планирующий использовать стейкинг (получение вознаграждения за удержание монет) для увеличения чистой стоимости активов (NAV) фонда.

Почему это происходит именно сейчас

Эксперты связывают такую активность с двумя факторами:

Регуляторная оттепель: Администрация Дональда Трампа и обновленный состав SEC под руководством Пола Аткинса внедрили «универсальные стандарты листинга» для цифровых активов, что значительно упростило запуск новых продуктов.

Легализация посредничества: В декабре 2025 года Управление контролера валюты (OCC) официально позволило банкам выступать посредниками в криптотранзакциях, фактически стерев границу между традиционными финансами и крипторинком.

Битва за рынок: Morgan Stanley vs Bank of America

Morgan Stanley не единственный в своих амбициях. С января 2026 г. Bank of America также разрешил своим консультантам рекомендовать криптоактивы всем клиентам без ограничений по сумме капитала.

Однако Morgan Stanley идет дальше: помимо ETF банк готовит запуск прямой торговли криптовалютами через свою платформу E-Trade в первой половине 2026 года. Партнером в этом проекте выступает инфраструктурный единорог Zerohash.

Solana получает мощный импульс

Выбор Solana как второго актива для ETF (после биткоина) подчеркивает институциональное признание этой сети. Аналитики Bloomberg отмечают, что статус Solana как «быстрого и более дешевого конкурента Ethereum» делает ее идеальным активом для банковских продуктов нового поколения.

«Мы видим колоссальный потенциал не только в криптовалютах как инвестициях, но и в технологии блокчейн для токенизации активов вообще», — заявил Джед Финн, глава подразделения управления благосостоянием Morgan Stanley.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
