В начале 2026 года самая дорогая компания мира Nvidia оказалась в зоне турбулентности. Несмотря на исторические рекорды, акции компании упали на 9,1% по сравнению с пиком 29 октября 2025 года, что заставило инвесторов задуматься: не достиг ли «бума искусственного интеллекта» своего предела? Об этом сообщает Bloomberg.
Nvidia под давлением: удержит ли IT-гигант капитализацию в $4 триллиона в 2026 году
В считанные месяцы рыночная стоимость компании сократилась на $460 млрд. Для сравнения: эта сумма потерь превышает общую капитализацию Nvidia лишь трехлетней давности.
Новые угрозы: конкуренция от собственных клиентов
До недавнего времени Nvidia контролировала более 90% рынка ИИ-ускорителей. Однако в 2026 году ситуация меняется:
Собственные разработки Big Tech: Крупнейшие клиенты Nvidia — Alphabet (Google), Amazon, Meta и Microsoft — активно создают собственные чипы, чтобы уменьшить зависимость от дорогих процессоров Дженсена Хуанга (цена которых превышает $30 000 за единицу).
Фактор Broadcom: Успех специализированных чипов (ASIC) вывел компанию Broadcom в лигу лидеров. Имея капитализацию в $1,6 трлн, Broadcom теперь стоит дороже Tesla, становясь главным бенефициаром перехода рынка на более дешевые и энергоэффективные решения.
Наступление AMD: Компания Advanced Micro Devices уже получила большие заказы от OpenAI и Oracle. Ожидается, что доход AMD в сегменте дата-центров вырастет на 60% в 2026 году, достигнув $26 млрд.
Ответ Nvidia: Rubin и поглощение стартапов
Выступая на выставке CES в Лас-Вегасе, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что спрос на GPU продолжает «взлетать к небесам», поскольку сложность моделей ИИ ежегодно растет в десять раз.
Компания готовит к выходу новое поколение чипов — Rubin. Кроме того, в конце декабря Nvidia наняла ключевых специалистов стартапа Groq, что явилось фактическим признанием спроса на специализированные полупроводники с низкой задержкой.
Финансовый парадокс: Nvidia «дешевле» конкурентов
Несмотря на падение котировок, Wall Street остается на стороне компании. Ожидается, что в фискальном 2027 году (который завершится в январе 2027-го) прибыль Nvidia вырастет на 57% при росте продаж на 53%.
Интересно, что по показателю P/E (цена к прибыли) акции Nvidia сейчас торгуются с коэффициентом 25. Это делает их дешевле большинства компаний из «Великолепной семерки» (кроме Meta) и даже некоторых традиционных софтверных компаний, таких как Intuit.
«Nvidia оценивают так, будто цикл ИИ уже завершился, но это не так. Это создает уникальную возможность для инвесторов», — считает Вивек Арья, аналитик Bank of America.
Ключевые риски в 2026 году
- Маржинальность: Из-за запуска серии чипов Blackwell валовая маржа компании несколько просела до 71,2%. Рынок ожидает ее возвращения до уровня 75% в 2027 году.
- Зависимость от Китая Компания отмечает высокий спрос на чип H200 (адаптированный для КНР), но усиление экспортного контроля остается «дамокловым мечом».
- Влияние на индекс: Nvidia обеспечила 16% всего роста индекса S&P 500 с 2022 года. Любое серьезное падение компании повлечет за собой весь фондовый рынок.
