6 января 2026, 14:32

Золото дорожает на фоне ареста Мадуро и ожиданий снижения ставок в США

Котировки золота возобновили рост, достигнув недельного максимума. Главными драйверами для драгоценного металла стали обострение геополитической ситуации после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами, а также усиление ожиданий относительно смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Об этом сообщает агентство Reuters 6 января.

Котировки золота возобновили рост, достигнув недельного максимума.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордная динамика металлов

По состоянию на утро вторника спотовая цена на золото выросла на 0,1%, достигнув отметки 4 452,60 доллара за унцию. Накануне металл продемонстрировал стремительный скачок, прибавив почти 3% за одну сессию. Фьючерсы на американское золото с поставкой в феврале также показали положительную динамику, поднявшись на 0,3% до 4 462,60 доллара.

Стоит отметить, что 2025 год стал историческим для рынка драгоценных металлов:

  • 26 декабря золото установило абсолютный рекорд цены — 4 549,71 доллара.
  • Годовой рост составил 64%, что стало лучшим показателем с 1979 года.

Факторы влияния: геополитика и макроэкономика

Аналитик компании ActivTrades Рикардо Евангелиста объясняет текущий рост сочетанием страха и экономических прогнозов.

«Цены на золото поддерживаются повышенным спросом на активы-хранилища на фоне роста геополитической неопределенности после событий выходных в Венесуэле, а также ростом ставок на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой после публикации неутешительных данных PMI в производственном секторе США», — отмечает эксперт.

Ситуация вокруг Венесуэлы остается напряженной: в понедельник Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке, где не признал себя виновным в обвинениях в наркотерроризме и владении оружием.

Параллельно инвесторы реагируют на слабые экономические показатели США. Производственная активность в декабре сократилась сильнее, чем ожидалось, упав до 14-месячного минимума. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил о риске резкого роста безработицы, что увеличивает вероятность вмешательства регулятора.

Сейчас рынок закладывает в прогнозы два снижения учетной ставки в течение этого года. Ключевым индикатором для дальнейших действий ФРС станет отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls), который будет обнародован в эту пятницу.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
