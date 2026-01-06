Multi от Минфин
6 января 2026, 10:55

Купюры 2000 и 5000 гривен: эксперт допускает, что такие номиналы могут появиться

С момента введения в обращение самой крупной на сегодняшний день купюры номиналом 1000 гривен прошло уже шесть лет. За это время макроэкономическая ситуация в стране претерпела кардинальные изменения: национальная валюта существенно девальвировала, а стоимость потребительской корзины выросла. На фоне этих процессов в финансовых кругах оживились дискуссии о целесообразности выпуска банкнот более высокого номинала. Об этом пишет издание «Телеграф».

С момента введения в обращение самой крупной на сегодняшний день купюры номиналом 1000 гривен прошло уже шесть лет.

Как изменилась экономика с 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) официально представил банкноту в 1000 гривен 25 октября 2019 года. Тогда регулятор аргументировал это решение необходимостью упростить расчеты для бизнеса и населения, а также уменьшить расходы на логистику и изготовление наличных денег. Основным драйвером изменений тогда называли рост доходов граждан.

Однако за последние шесть лет покупательная способность гривны изменилась:

  • Курс валют: В 2019 году доллар торговался на уровне около 23 гривен, тогда как сейчас его стоимость достигла 42 гривен.
  • Инфляция: Цены на товары и услуги выросли более чем вдвое.
  • Мелкие деньги: Монеты и мелкие купюры фактически утратили свою актуальность в повседневных расходах.

Позиция экспертов: актуальны ли новые купюры

Дмитрий Алексеенко, вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine), считает, что, несмотря на рост денежной массы, острой необходимости во введении новых номиналов сейчас нет.

«С 2019 года цены на все товары выросли более чем в два раза, соответственно увеличилась денежная масса в обращении. Купюра в 1000 гривен удобна для инкассации, хранения и расчетов, упрощает расчетные операции. Я не думаю, что введение в обращение купюры в 2000 гривен принесет какую-то значительную пользу», — объясняет эксперт.

Аналитик проводит параллель с европейской валютой, где банкноты высокого номинала (200 и 500 евро) не пользуются спросом из-за сложности их размены и проверки, поэтому европейцы часто пытаются от них избавиться.

Перспективы появления банкноты в 5000 гривен

По мнению специалиста, введение купюры в 2000 гривен (что эквивалентно примерно 40 евро) существенно не изменит ситуацию на рынке наличных денег. Эксперт предполагает, что если регулятор и решится на такой шаг, то логичнее рассматривать его в комплексе с еще большим номиналом.

«Логичнее уже вводить купюру в 5000 вместе с 2000, но я не считаю эту проблему неотложной. Однако в ближайшие годы это точно придется сделать», — заключает Дмитрий Алексеенко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
