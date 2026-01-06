Курс валют во вторник: евро подорожал на 10 копеек

Во вторник, 6 января, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 10 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,15−42,60 грн. Евро покупают за 49,37 грн, а продают за 50,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,45−42,56, евро — 49,80−50,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,42−42,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,75−49,78 грн/евро.

