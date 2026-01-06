Multi от Минфин
Исторический максимум: платежный баланс Украины за 11 месяцев достиг рекордного профицита

Национальный банк обнародовал статистику платежного баланса за ноябрь и итоги 11 месяцев 2025 года. Несмотря на значительное расширение торгового дефицита, страна показывает рекордные денежные характеристики благодаря беспрецедентной поддержке союзников.

Национальный банк обнародовал статистику платежного баланса за ноябрь и итоги 11 месяцев 2025 года.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ноябрь в цифрах: приток валюты перекрывает дефицит

Сводный платежный баланс в ноябре закрылся с профицитом $5,1 млрд (против $3,5 млрд годом ранее). Это стало возможным благодаря финансовому счету: чистый приток капитала составил $8,6 млрд, из которых $7 млрд — это прямые кредитные поступления от международных партнеров.

В то же время, дефицит текущего счета (разница между доходами и расходами страны) вырос до $3,5 млрд. Это объясняется стремительным ростом импорта на фоне сокращения экспорта.

Торговый дисбаланс: машиностроение и энергетика

Ситуация в торговле товарами остается сложной:

Импорт взлетел на 28,2% ($8,1 млрд). Главным драйвером стало машиностроение (+40,4%) и выросший на треть энергетический импорт (уголь, газ, электричество).

Экспорт просел на 1,7% ($3,4 млрд). Внешние продажи украинских товаров пока не успевают по темпам потребления.

Резервы и оценки экспертов

Благодаря международной помощи, на 1 декабря золотовалютные резервы Украины достигли $54,8 млрд. Этого объема достаточно для финансирования импорта в течение следующих 5,6 месяца (нормой считается 3 месяца).

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает историческую уникальность момента:

  • Рекордное сальдо: За 11 месяцев 2025 года сальдо платежного баланса составило $10,55 млрд — самый высокий результат в истории.
  • Покрытие импорта: Огромный импорт $99,3 млрд фактически наполовину ($47,8 млрд) был профинансирован средствами партнеров. Собственного экспорта товаров и услуг (49,2 млрд долларов) хватило лишь на другую половину расходов.
  • Агросектор — лидер: Продовольственные товары принесли стране $20,4 млрд валютной выручки (свыше 40% всего товарного экспорта).

Загадочные «ошибки и упущения»

Интересной аномалией года стал показатель «ошибок и упущений», достигший максимума в $2,8 млрд. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о значительных объемах неформальных валютных потоков, недоучете операций или больших временных разрывах между оплатой и реальной поставкой товаров.

«Поскольку ошибки оценены в „плюс“, то можно допустить, что это часть теневого мероприятия валюты/криптовалюты в страну, из-за ее тенизации после усиления мобилизационных процессов», — отметил Шевчишин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
