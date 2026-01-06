Multi от Минфин
6 января 2026, 9:14

Биткоин на максимуме за два месяца: рынок снова заговорил о $100 000

Криптовалютный рынок начал 2026 с уверенного роста. В понедельник цена биткоина выросла на 3,9%, пробив отметку $94 000 — это самый высокий уровень с 17 ноября прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg.

Биткоин на максимуме за два месяца: рынок снова заговорил о $100 000
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Цифровые активы начали «догонять» акции и драгоценные металлы, которые активно растут после новостей об аресте президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Технический прорыв и «фактор Мадуро»

Впервые с начала октябрьского обвала рынка биткоин преодолел свою 50-дневную скользящую среднюю. Это ключевой технический показатель, сигнализирующий аналитикам об изменении тренда на бычий (восходящий). В общей сложности с начала 2026 года актив вырос уже на 7%.

Необычной движущей силой стали слухи о «теневых резервах» Венесуэлы. После захвата Мадуро силами США на рынке появились предположения о масштабных запасах криптовалюты, связанных с венесуэльским правительством.

Эксперты фирмы QCP (Сингапур) отмечают: если эти конфискованные активы не будут немедленно проданы, а останутся в резервах государств, это подкрепит нарратив о «суверенном накоплении биткоина», что еще больше толкнет цену вверх.

Почему цена растет именно сейчас

Аналитики FalconX и Wintermute выделяют несколько причин текущего ралли:

  • Приток капитала в ETF: 2 января американские спотовые биткоин-фонды привлекли рекордные $471 млн — больше всего за последние два месяца.
  • Отсутствие давления со стороны продавцов: Майнеры и крупные инвестфонды прекратили массовую продажу монет.
  • Рисковые активы популярны: Арест Мадуро не испугал инвесторов, а наоборот подтолкнул вверх технологические акции, золото и серебро. Биткоин в данной ситуации движется синхронно с рынком акций.

Прогноз: курс на $100 000

Рынок деривативов уже делает ставки на новые рекорды. По данным биржи Deribit, наибольшая концентрация открытых контрактов (опционов) приходится на дату 30 января со забастовкой-ценой в $100 000. Количество ставок на этот уровень вдвое превышает объемы любых других контрактов.

Однако эксперты предостерегают от излишней эйфории.

«Это стабилизируемый рынок, а не стремительно ускоряющийся. В ближайшие недели покажут, станет ли новый капитал устойчивым топливом для роста», — отметил Тимоти Миссир, глава исследований компании BRN.

Ключевые уровни для наблюдения:

  • $94 000 — зона, которую BTC должна уверенно закрепить для дальнейшего роста.
  • $88 000 — критический уровень поддержки, падение ниже которого может отменить текущий оптимизм.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $93 780, за неделю актив срез более чем на 7%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. Больше всего за неделю выросли:

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
