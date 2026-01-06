Multi от Минфин
українська
Валюта
6 января 2026, 8:01 Читати українською

В Украине начала действовать единая форма билета для общественного транспорта

С 1 января 2026 г. в Украине состоялась масштабная унификация правил проезда в общественном транспорте. Согласно приказу Минразвития № 1066, теперь для всех видов транспорта — от городских автобусов до метрополитена — введена единая форма билета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

С 1 января 2026 г.
Фото: facebook.com/Kyivpastrans

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Этот шаг является основой для будущего внедрения общенациональной системы Smart Ticket.

Приказ устанавливает единую форму билета для всех видов транспорта, в частности:

  • городских и пригородных автобусных маршрутов;
  • междугородных и международных автобусных маршрутов;
  • трамваев и троллейбусов;
  • метрополитена.
  • Требования распространяются как на бумажные, так и электронные билеты, оформленные через автоматизированные системы учета проезда. Оба формата равноценны и легитимны.

Обязательные реквизиты билета

Теперь все билеты должны содержать, в частности:

  • информацию о стоимости проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор — при наличии);
  • регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор электронных билетов);
  • дату и время отправки/прибытия или срок действия билета;
  • данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНОКПП, адрес, контакты);
  • информацию о страховом договоре и страховщике;
  • при необходимости — QR-код на лицевой стороне билета.

Подтверждение электронного билета

Ранее при оплате проезда в автоматизированных системах пассажир фактически имел только списание средств с банковской и транспортной карты без полноценного билета. Это создавало неудобства и не давало ясного подтверждения поездки.

Теперь электронный билет оформляется как полноценный цифровой документ со всеми обязательными реквизитами — так же, как и бумажный билет. После оплаты пассажир может получить подтверждение поездки удобным способом: на экране смартфона, в виде QR-кода, по электронной почте или мобильному приложению, а также в личном электронном кабинете.

«Таким образом, электронный билет становится понятным и законным подтверждением поездки, а не только фактом списания средств», — говорится в сообщении.

Особенности билетов

Для междугородных автобусных маршрутов билет должен содержать полную информацию о рейсе, в частности:

  • место и время пересадок,
  • продолжительность ожидания между рейсами.

Для международных перевозок установлено требование персонализации билета — с указанием имени и фамилии пассажира в соответствии с паспортным документом, запрещением передачи билета другому лицу и информацией о пересадках.

Для пригородных маршрутов предусмотрено оформление багажной квитанции при перевозке багажа.

Впервые — требования для городского электротранспорта

Впервые на нормативном уровне утверждены требования к билетам:

  • трамваев,
  • троллейбусов,
  • метрополитена.

Электронный билет может быть доступен через QR-код, мобильное приложение, электронную почту или личный кабинет пассажира. Данные о страховании разрешено размещать как на лицевой, так и на оборотной стороне билета.

Следующий шаг — единственный Smart Ticket

Ранее Минразвития также утвердило технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда (АСООП), которые должны обеспечить интероперабельность электронных билетов, в частности, для обслуживания льготных категорий граждан.

«Эти решения создают основу для внедрения в Украине единого Smart Ticket и последующей цифровизации сферы пассажирских перевозок», отметили в министерстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Exba
Exba
6 января 2026, 8:19
#
С автобусами и трамваями понятно. Но в метро как эту информацию поместить на жетоны?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
