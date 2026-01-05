Bitget открывает доступ к торговле TradFi для всех пользователей после рекордного спроса на бета-тестирование

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 января 2026, 17:04 Читати українською

Bitget открывает доступ к торговле TradFi для всех пользователей после рекордного спроса на бета-тестирование

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (Universal Exchange, UEX), официально открыла доступ к торговле инструментами TradFi для всех пользователей после закрытого бета-тестирования, которое вызвало ажиотажный интерес и продемонстрировало высокую торговую активность по золоту, валютным парам и глобальным макроактивам.

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (Universal Exchange, UEX), официально открыла доступ к торговле инструментами TradFi для всех пользователей после закрытого бета-тестирования, которое вызвало ажиотажный интерес и продемонстрировало высокую торговую активность по золоту, валютным парам и глобальным макроактивам.

Публичный запуск стал важной вехой в трансформации Bitget в универсальную биржу (UEX). После открытия бета-доступа в декабре более 80 000 пользователей записались в лист ожидания, чтобы получить возможность торговать за пределами криптовалютного рынка, что подтвердило высокий спрос на единую платформу, объединяющую цифровые активы и традиционные финансовые рынки. Активность в тестовый период превзошла ожидания: в частности, по паре XAU/USD однодневный объём торгов превысил $100 млн, став одним из самых сильных показателей за всё время беты.

С учётом результатов тестирования Bitget TradFi выходит в полноценный публичный релиз с расширенной линейкой инструментов и улучшенным исполнением ордеров. Пользователям доступны 79 торговых инструментов, включая драгоценные металлы, валютные пары, фондовые индексы и сырьевые товары. Все сделки рассчитываются в USDT и осуществляются напрямую через существующие аккаунты Bitget. Пользовательский опыт ориентирован на криптонативных трейдеров, при этом открывая доступ к макроориентированным стратегиям без необходимости перехода между платформами.

Запуск также укрепляет стратегию Bitget UEX (Universal Exchange), в рамках которой торговля больше не разделяется по классам активов. Интегрируя золото, форекс и сырьевые рынки в ту же экосистему, что и криптовалюты, Bitget позиционирует себя как платформу, отражающую реальный подход современных трейдеров к управлению рисками, диверсификации и поиску возможностей. Глубокая ликвидность, узкие спреды и гибкие параметры кредитного плеча были доработаны в ходе бета-тестирования на основе отзывов пользователей, что обеспечило готовность продукта к масштабированию.

«Трейдерам нужна гибкость и возможность выбирать между активами в рамках единой экосистемы, — отметила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. — Им важно свободно переходить между криптовалютными и традиционными рынками по мере изменения рыночных условий. Публичный запуск TradFi — это шаг к тому, чтобы предоставить такую свободу в одном месте и без лишних барьеров».

Теперь, когда TradFi полностью запущен, Bitget продолжает расширять представление о том, чем может быть криптобиржа. Этот шаг отражает более широкий сдвиг в индустрии: биржи эволюционируют из площадок для спекуляций в комплексные шлюзы к глобальным рынкам, объединённые в рамках единого торгового пространства.

Чтобы опробовать Bitget TradFi, посетите соответствующую страницу на платформе.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами