Bitget открывает доступ к торговле TradFi для всех пользователей после рекордного спроса на бета-тестирование

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (Universal Exchange, UEX), официально открыла доступ к торговле инструментами TradFi для всех пользователей после закрытого бета-тестирования, которое вызвало ажиотажный интерес и продемонстрировало высокую торговую активность по золоту, валютным парам и глобальным макроактивам.

Публичный запуск стал важной вехой в трансформации Bitget в универсальную биржу (UEX). После открытия бета-доступа в декабре более 80 000 пользователей записались в лист ожидания, чтобы получить возможность торговать за пределами криптовалютного рынка, что подтвердило высокий спрос на единую платформу, объединяющую цифровые активы и традиционные финансовые рынки. Активность в тестовый период превзошла ожидания: в частности, по паре XAU/USD однодневный объём торгов превысил $100 млн, став одним из самых сильных показателей за всё время беты.

С учётом результатов тестирования Bitget TradFi выходит в полноценный публичный релиз с расширенной линейкой инструментов и улучшенным исполнением ордеров. Пользователям доступны 79 торговых инструментов, включая драгоценные металлы, валютные пары, фондовые индексы и сырьевые товары. Все сделки рассчитываются в USDT и осуществляются напрямую через существующие аккаунты Bitget. Пользовательский опыт ориентирован на криптонативных трейдеров, при этом открывая доступ к макроориентированным стратегиям без необходимости перехода между платформами.

Запуск также укрепляет стратегию Bitget UEX (Universal Exchange), в рамках которой торговля больше не разделяется по классам активов. Интегрируя золото, форекс и сырьевые рынки в ту же экосистему, что и криптовалюты, Bitget позиционирует себя как платформу, отражающую реальный подход современных трейдеров к управлению рисками, диверсификации и поиску возможностей. Глубокая ликвидность, узкие спреды и гибкие параметры кредитного плеча были доработаны в ходе бета-тестирования на основе отзывов пользователей, что обеспечило готовность продукта к масштабированию.

«Трейдерам нужна гибкость и возможность выбирать между активами в рамках единой экосистемы, — отметила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. — Им важно свободно переходить между криптовалютными и традиционными рынками по мере изменения рыночных условий. Публичный запуск TradFi — это шаг к тому, чтобы предоставить такую свободу в одном месте и без лишних барьеров».

Теперь, когда TradFi полностью запущен, Bitget продолжает расширять представление о том, чем может быть криптобиржа. Этот шаг отражает более широкий сдвиг в индустрии: биржи эволюционируют из площадок для спекуляций в комплексные шлюзы к глобальным рынкам, объединённые в рамках единого торгового пространства.

Чтобы опробовать Bitget TradFi, посетите соответствующую страницу на платформе.