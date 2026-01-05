Форекс и крипто прогноз на 05 — 09 января 2026 года

Первая полноценная торговая неделя 2026 года стартует после праздничных выходных в условиях смешанной динамики на мировых рынках. Участники торгов постепенно возвращаются к активной работе, при этом доллар США демонстрирует умеренное укрепление. Уровень глобальной ликвидности остается сдержанным, а внимание инвесторов вновь смещается к макроэкономической статистике, которая в ближайшие дни будет формировать рыночные настроения и задавать направление движения котировок.

💶 EUR/USD

Как и предполагали аналитики брокерской компании XFINE, после теста сопротивления 1.1800, пара EUR/USD откатилась к 1.1700 и завершила неделю на уровне 1.1720, удерживавшись выше ключевых уровней поддержки. На предстоящей неделе ожидается попытка роста в направлении сопротивления 1.1765 и далее — повторный тест зоны 1.1800−1.1820. Уверенный пробой этой зоны откроет путь к 1.1900−1.1915 и к 1.2000. В противном случае, если паре удастся преодолеть поддержку 1.1700, она нацелится на 1.1650−1.1680, и далее — на 1.1575−1.1615.

₿ BTC/USD

Биткойн проигнорировал укрепление доллара и закрыл пятничную сессию в районе психологически важного уровня 90,000 — на отметке 90,024. При этом пара BTC/USD остается в пределах диапазона консолидации 83,800−94,500, в его центральной части. Для отмены медвежьего сценария и возобновления устойчивого роста необходимо закрепление пары выше зоны 95,000−100,000. Для этого нужны серьезные драйверы, которых пока нет. Затухание бычьего импульса может привести к откату к нижней границе диапазона. В случае пробоя поддержки 83,800, следующей медвежьей целью станет 80,540.

🛢️ Brent

Нефть Brent завершила неделю на уровне 60.69 доллара за баррель, оставаясь под давлением после неудачной «предрождественской» атаки быков. От этого уровня возможен новый отскок к 62.00−62.20 с прицелом на 63.00, и риском последующего возврата к 60.00 и далее — к 58.50 и к минимуму года 58.17. При этом рынки сохраняют повышенную осторожность на фоне захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецслужбами США. Венесуэла является крупнейшим мировым держателем запасов нефти, и развитие ситуации в стране способно оказать очень серьезное влияние на нефтяные котировки.

🥇 XAU/USD

Как и прогнозировалось, после обновления исторического максимума, золото перешло в фазу коррекции и завершило неделю на уровне 4,332 доллара за унцию. Последние дни цена двигалась вдоль Pivot Point 4,350, оставаясь выше ключевой зоны поддержки 4,200−4,250. На этой неделе возможна краткосрочная коррекция в направлении этой поддержки с последующим возобновлением роста к 4,375−4,400. Пробой выше данной зоны сопротивления откроет путь к уровням 4,485−4,550. Снижение и закрепление ниже 4,170 отменят бычий сценарий и укажут на риски более глубокой коррекции к 4,000−4,020.

🧭Заключение

В период с 05 по 09 января 2026 года внимание рынков будет сосредоточено на данных по деловой активности в США (ISM PMI), показателях рынка труда, включая отчет ADP и статистику по заявкам на пособие по безработице, а также на публикации декабрьского отчета по занятости в США (non-farm payrolls). В Европе ключевым событием станут данные по инфляции в еврозоне, способные повлиять на ожидания в отношении политики ЕЦБ.

По мнению экспертов XFINE, базовые сценарии выглядят так: Для EUR/USD — нейтральный / умеренно медвежий, пока пара остается ниже 1.1820; риски снижения возрастают при пробое 1.1650. Для BTC/USD — нейтральный / умеренно бычий при торговле выше 90,000, ключевое сопротивление 95,000. Для Brent — нейтральный / умеренно медвежий, пока цена остается ниже 63.00−65.00, зависит от ситуации в Венесуэле. Для XAU/USD — медвежий, пока золото остается выше 4,250.

Аналитический отделXFINE