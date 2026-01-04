ШИ-стримерка вышла в топ-1 Twitch за платными подписками

Виртуальная девушка Neuro-sama: которая круглосуточно стримит игры, общается с чатом, поет и ведет себя как обычный стример — только без человека за камерой вышла в топ-1 Twitch за платными подписками.

Сейчас у канала более 160 тысяч платных подписчиков — это, по меньшей мере, вдвое больше, чем у ближайшего конкурента на платформе.



Проект создал программист под ником Vedal. По оценкам, он зарабатывает более $400 000 в месяц.