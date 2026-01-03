Multi от Минфин
3 января 2026, 12:40

Лагард заработала на 50% больше, чем указал ЕЦБ

Реальные доходы главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на 50% больше, чем базовая зарплата, указанная в годовом отчете европейского регулятора, пишет Financial Times со ссылкой на собственный анализ.

Реальные доходы главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на 50% больше, чем базовая зарплата, указанная в годовом отчете европейского регулятора, пишет Financial Times со ссылкой на собственный анализ.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСколько заработала ЛагардТак, согласно подсчетам газеты, по итогам 2024 года Лагард заработала в общей сложности 726 тыс.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько заработала Лагард

Так, согласно подсчетам газеты, по итогам 2024 года Лагард заработала в общей сложности 726 тыс. евро, что на 56% больше указанных в отчете ЕЦБ 466 тыс. евро.

Это означает, что Лагард зарабатывает почти в четыре раза больше, чем глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, чья зарплата устанавливается федеральным законом США и в настоящее время ограничена суммой почти 173 тыс евро.

Financial Times отмечает, что одна только базовая зарплата Лагард делает ее самым оплачиваемым чиновником в Евросоюзе.

По данным газеты, помимо базовой зарплаты Лагард получает около 135 тыс. евро в виде дополнительных выплат на жилье и другие нужды. Еще 125 тысяч евро Лагард приносит должность одного из 18 членов совета директоров Банка международных расчетов.

Расчеты Financial Times основаны на годовых отчетах ЕЦБ и Банка международных расчетов, а также на техническом документе, определяющем условия оплаты труда высших должностных лиц европейского регулятора.

В ЕЦБ отказались комментировать результаты анализа FT, но указали, что размер оплаты труда председателя был установлен комитетом по вознаграждениям «в начале существования ЕЦБ», основанного в 1998 году.

«Единственным изменением в зарплате с тех пор для всех голов стала ежегодная корректировка заработной платы, которая применяется ко всем сотрудникам ЕЦБ», — говорится в ответе регулятора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
