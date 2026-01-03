Доллар растет в начале 2026 года после наибольшего годового падения за восемь лет

В пятницу доллар США начал 2026 год сильнее, преодолев прошлогоднее падение по отношению к большинству валют, поскольку инвесторы ожидают критической недели экономических данных, которые могут направить политику Федеральной резервной системы и мировые рынки, пишет Reuters.

Доллар восстанавливает позиции

Это восстановление происходит после самого резкого годового спада с 2017 года, который превысил 9%, что обусловлено сокращением разрыва в процентных ставках с другими экономиками и постоянными опасениями финансового состояния США, глобальной торговой войны и независимости ФРС — рисков, которые остаются актуальными в этом году.

Что со ставками ФРС

Ожидается, что поток данных на следующей неделе, увенчанный отчетом о занятости в следующую пятницу, подскажет, снизит ли ФРС ставки дальше, поскольку рынки уже прогнозируют два снижения по сравнению с одним, прогнозируемым разделенным центральным банком.

«Это будет время для проведения большого количества оценок, у нас не будет заседания ФРС до конца месяца, но консенсуса нет», — сказал Хуан Перес, директор по торговле Monex USA в Вашингтоне.

«Это прошлое прекращение работы правительства США было беспрецедентным и невероятно длительным, поэтому оно действительно повлияло на то, как данные собирались, интерпретировались и могли быть оценены или признаны полностью точными». Рынки Японии и Китая были закрыты в пятницу, что привело к низкому объему торгов.

Индекс доллара, измеряющий курс доллара в корзину валют, вырос на 0,24% до 98,48, а евро снизился на 0,25% до 1,1716 доллара.

Евро

Согласно опросу, производственная активность в еврозоне в декабре упала до самого низкого уровня за девять месяцев. Валюта выросла более чем на 13% в прошлом году, что является самым большим годовым ростом с 2017 года.

Фунт

Фунт стерлингов снизился на 0,18% до $1,3445 после роста на 7,7% в 2025 году, что также стало самым большим годовым скачком с 2017 года. Инвесторы также будут следить за тем, кого президент США Дональд Трамп изберет следующим главой ФРС, поскольку срок полномочий нынешнего главы Джерома Павелла истекает в мае.

Трамп заявил, что в этот месяце он выберет своего председателя ФРС, и многие участники рынка ожидают, что Трамп будет сторонником дальнейшего снижения ставок, поскольку президент неоднократно критиковал Пауэлла и ФРС за то, что они не снижают стоимость заимствований более быстрыми темпами и в больших масштабах.

Трейдеры полностью учитывают два снижения в этом году по сравнению с одним, прогнозируемым в настоящее время разделенным советом директоров ФРС.

«Мы ожидаем, что опасения относительно независимости центрального банка будут продолжаться и в 2026 году, и рассматриваем предстоящее изменение руководства ФРС как одну из нескольких причин, почему риски вокруг нашего прогноза ставки ФРС являются „голубыми“», — говорится в записке для клиентов стратегов Goldman Sachs.

Иена — как исключение

Японская иена ослабла на 0,16% по отношению к доллару до 156,91 после роста менее чем на 1% по отношению к доллару в 2025 году. Она оставалась близкой к 10-месячному минимуму в 157,89, достигнутому в ноябре, что привлекло внимание политиков и усилило ожидания возможного вмешательства Банка Японии.

Банк Японии дважды повышал процентные ставки в прошлом году, но это мало поддержало динамику иены, поскольку инвесторы, похоже, ожидали более агрессивного темпа роста.

Согласно данным LSEG, рынки не учитывают вероятность очередного повышения ставки Банком Японии до июля с более чем 50%. В криптовалютах биткоин вырос на 1,64% до $89 741,61.