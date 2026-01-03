Государство будет платить ЕСВ за гражданских, находившихся в плену

С 1 января 2026 года государство берет на себя обязанность платить ЕСВ за гражданских лиц, лишенных личной свободы (плен) в результате вооруженной агрессии против Украины. Это предусмотрено законом от 27 февраля 2025 г. № 4280-IX, говорится в сообщении Налоговой.

На кого распространяется закон

Нормы закона распространяются на граждан, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.

В то же время, действие закона не распространяется на военнослужащих и работников правоохранительных органов, поскольку для них предусмотрены другие механизмы социального страхования.

Кто и как будет платить ЕСВ

Плательщиком ЕСВ за таких лиц определен Пенсионный фонд Украины. Финансирование будет производиться за счет средств государственного бюджета.

ЕСВ будет уплачиваться в размере не меньше минимального страхового взноса, что позволит относить соответствующие периоды в страховой стаж.

Что это значит для граждан

Время пребывания гражданского лица в плену будет отнесено к страховому стажу, что важно для дальнейшего назначения и расчета пенсии.

За какой период будет оплачиваться ЕСВ

Государство будет платить ЕСВ:

за весь период нахождения лица в плену;

в течение шести месяцев после ее увольнения.

Важно, что закон имеет обратное действие во времени: социальное страхование будет охватывать также периоды плена, которые состоялись до вступления в силу закона.