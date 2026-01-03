Украина привлекла рекордные $45 млрд международной помощи в 2025 году

В 2025 году Украине удалось привлечь более $45 млрд международной помощи безопасности — рекордный показатель с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Сколько привлечено средств

«Нам удалось привлечь более $45 млрд, что почти на 30% больше, чем в прошлом. Основные направления поддержки в 2025 году включали вооружение и боеприпасы, развитие систем ПВО и ПРО, инвестиции в совместное производство и закупки для украинского ОПК, а также обучение, ремонт, техническую поддержку и логистику», — отметил Шмыгаль.

По его словам, более $6 млрд направлено на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности, по «датской модели».

Кроме того, почти $3 млрд Украина получила благодаря прибылям от замороженных российских активов в ЕС и Великобритании, которые использованы на закупку вооружения и укрепления оборонной отрасли.

Министр подчеркнул, что международная поддержка Украины становится долгосрочной и системной.

Это гарантия сдерживания российской агрессии, повышения нашей обороноспособности и обеспечения справедливого мира в Европе. Благодарю всех наших партнеров за такую важную поддержку", — добавил глава Минобороны.