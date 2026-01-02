К закрытию межбанка в пятницу, 2 января, курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже, евро подорожал на 12 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 2 января
|
Закрытие 2 января
|
Изменения
|
42,12/42,22
|
42,25/42,29
|
13/7
|
49,43/49,53
|
49,55/49,59
|
12/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,50 грн. Евро покупают за 49,40 грн, а продают за 49,95 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,45−42,50, евро — 49,78−50,00 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1