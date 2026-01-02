Эпоха триллионеров приближается: самые богатые семьи мира установили исторический рекорд в 2025 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 января 2026, 14:33 Читати українською

Эпоха триллионеров приближается: самые богатые семьи мира установили исторический рекорд в 2025 году

Глобальные династии никогда не были настолько богатыми, как сейчас. Согласно обновленному рейтингу Bloomberg, 25 самых богатых семей мира за прошлый год совокупно увеличили свое состояние на $358,7 млрд. Их общий капитал достиг впечатляющих $2,9 трлн, что стало результатом стремительного роста фондовых рынков и бума в секторах ИИ и природных ресурсов.

Эпоха триллионеров приближается: самые богатые семьи мира установили исторический рекорд в 2025 году
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Лидеры списка

Первенство стабильно удерживает семья Уолтонов (США), владельцы сети Walmart. В 2025 году они стали первой династией в истории, чье состояние преодолело психологическую отметку в пол триллиона долларов и составляет $513,4 млрд. Основой их капитала является 44% акций крупнейшего ритейлера мира, чей годовой доход достиг $681 млрд.

На второй строчке закрепилась правящая семья Абу-Даби — Аль-Нагаян ($335,9 млрд). Их влияние вышло далеко за пределы нефтяной отрасли: через подконтрольные структуры они инвестировали миллиарды долларов в искусственный интеллект и криптоиндустрию, включая партнерство с Microsoft и инвестиции в биржу Binance.

Третье и четвертое места также принадлежат монархам Персидского залива: королевской семье Саудовской Аравии Аль-Сауд ($213,6 млрд) и правящей династии Катара Аль-Тани ($199,5 млрд).

Замыкает пятерку лидеров французская династия Эрмес ($184,5 млрд), уже шесть поколений владеющая одноименным модным домом. Несмотря на определенные трудности в люкс-сегменте в конце года, спрос на эксклюзивные товары (например сумки Birkin) остается стабильным.

В первую десятку также вошли:

  • Семья Кох (США, промышленность) — $150,5 млрд;
  • Семья Марс (США, кондитерские изделия и уход за животными) — $143,4 млрд;
  • Мукеш Амбани и семья (Индия, Reliance Industries) — $105,6 млрд;
  • Вертхаймеры (Франция, владельцы Chanel) — $85,6 млрд;
  • Семья Томсон (Канада, медиаимперия Thomson Reuters) — $82,1 млрд.

Новые тренды: Медь и ШИ

2025 вывел на арену новых игроков. В частности, в список вошли семьи Ларреа Мота Веласко и Луксич, владеющие медными рудниками. Это стало возможным благодаря критической потребности меди для производства электромобилей и возобновляемой энергетики.

Кроме того, значительный рост продемонстрировала итальянская семья Дель Веккио, чьи инвестиции в «умные» очки с ИИ спровоцировали настоящее ралли акций их компании EssilorLuxottica.

Аналитики Bloomberg отмечают, чтобы попасть в рейтинг сегодня, семье нужно иметь капитал не менее $46,4 млрд, что почти на 10 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами