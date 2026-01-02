Эпоха триллионеров приближается: самые богатые семьи мира установили исторический рекорд в 2025 году

Глобальные династии никогда не были настолько богатыми, как сейчас. Согласно обновленному рейтингу Bloomberg, 25 самых богатых семей мира за прошлый год совокупно увеличили свое состояние на $358,7 млрд. Их общий капитал достиг впечатляющих $2,9 трлн, что стало результатом стремительного роста фондовых рынков и бума в секторах ИИ и природных ресурсов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Лидеры списка

Первенство стабильно удерживает семья Уолтонов (США), владельцы сети Walmart. В 2025 году они стали первой династией в истории, чье состояние преодолело психологическую отметку в пол триллиона долларов и составляет $513,4 млрд. Основой их капитала является 44% акций крупнейшего ритейлера мира, чей годовой доход достиг $681 млрд.

На второй строчке закрепилась правящая семья Абу-Даби — Аль-Нагаян ($335,9 млрд). Их влияние вышло далеко за пределы нефтяной отрасли: через подконтрольные структуры они инвестировали миллиарды долларов в искусственный интеллект и криптоиндустрию, включая партнерство с Microsoft и инвестиции в биржу Binance.

Третье и четвертое места также принадлежат монархам Персидского залива: королевской семье Саудовской Аравии Аль-Сауд ($213,6 млрд) и правящей династии Катара Аль-Тани ($199,5 млрд).

Замыкает пятерку лидеров французская династия Эрмес ($184,5 млрд), уже шесть поколений владеющая одноименным модным домом. Несмотря на определенные трудности в люкс-сегменте в конце года, спрос на эксклюзивные товары (например сумки Birkin) остается стабильным.

В первую десятку также вошли:

Семья Кох (США, промышленность) — $150,5 млрд;

Семья Марс (США, кондитерские изделия и уход за животными) — $143,4 млрд;

Мукеш Амбани и семья (Индия, Reliance Industries) — $105,6 млрд;

Вертхаймеры (Франция, владельцы Chanel) — $85,6 млрд;

Семья Томсон (Канада, медиаимперия Thomson Reuters) — $82,1 млрд.

Новые тренды: Медь и ШИ

2025 вывел на арену новых игроков. В частности, в список вошли семьи Ларреа Мота Веласко и Луксич, владеющие медными рудниками. Это стало возможным благодаря критической потребности меди для производства электромобилей и возобновляемой энергетики.

Кроме того, значительный рост продемонстрировала итальянская семья Дель Веккио, чьи инвестиции в «умные» очки с ИИ спровоцировали настоящее ралли акций их компании EssilorLuxottica.

Аналитики Bloomberg отмечают, чтобы попасть в рейтинг сегодня, семье нужно иметь капитал не менее $46,4 млрд, что почти на 10 миллиардов больше, чем в прошлом году.