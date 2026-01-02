«Какой уровень защиты у M1?»: в сети показали MacBook Air после попадания отломка от ствольного оружия

В соцсети X набирает популярность сообщение украинского пользователя, которое продемонстрировало результаты «полевых испытаний» ноутбука от Apple. Автор опубликовал фото своего MacBook Air на процессоре M1, в корпус которого попал отломок от ствольного оружия.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сообщение сопровождается ироническим вопросом: «Какой уровень баллистической защиты у MacBook Air на M1?».

Детали «краш-теста»

На фото заметно, что обломок оставил глубокую вмятину или даже пробил часть корпуса, но ноутбук не разлетелся на куски.

Пользователи активно обсуждают выносливость алюминиевого сплава, из которого изготовлено устройство.

Это очередное подтверждение того, что ультратонкий дизайн линейки Air, несмотря на отсутствие официальных сертификатов защиты, способен выдерживать экстремальные механические нагрузки.

Почему это сообщение стало вирусным

Для многих это выглядит как идеальная непроплаченная реклама надежности техники. В условиях войны в Украине подобные случаи с гаджетами происходят все чаще, показывая реальную прочность бытовой электроники в непредсказуемых ситуациях.