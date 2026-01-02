Курс валют в пятницу: евро в банках подешевел на 15 копеек

В пятницу, 2 января, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,50 грн. Евро покупают за 49,35 грн, а продают за 50,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,20−42,35, евро — 49,80−50,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,12−42,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,43−49,53 грн/евро.

