В пятницу, 2 января, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют в пятницу: евро в банках подешевел на 15 копеек
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро не изменился в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,50 грн. Евро покупают за 49,35 грн, а продают за 50,00 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,20−42,35, евро — 49,80−50,05 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,12−42,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,43−49,53 грн/евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии