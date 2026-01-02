Multi от Минфин
українська
2 января 2026, 8:01

Эстонская Iute Group покупает украинский РВС Банк: соглашение на финальной стадии

Обанкротившийся в 2025 году РВС Банк получит нового владельца. Победителем конкурса на покупку актива стала эстонская финтех-группа Iute Group AS. Национальный банк Украины уже получил полный пакет документов от эстонского инвестора для согласования получения существенного участия. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Эстонская Iute Group покупает украинский РВС Банк: соглашение на финальной стадии

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как происходит процедура продаж

Процесс передачи активов организован через создание «переходного» банка:

  • 31 декабря 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) создал на базе РВС Банка новую структуру — «ЮТЕ Банк».
  • В настоящее время это учреждение временно принадлежит Фонду, пока НБУ проводит финальную проверку эстонского покупателя.
  • После официального одобрения регулятор Iute Group станет полноправным владельцем банка в Украине.

Что это значит для вкладчиков

Для клиентов бывшего РВС Банка предусмотрены два сценария:

  • Остаться в банке: Клиенты, чьи депозитные договоры истекли к 4 ноября 2025 года, или имевшие текущие счета могут продолжать обслуживание уже в новом «ЮТЭ Банке».
  • Забрать средства Вкладчики имеют право получить свои деньги через Фонд гарантирования.

Инвестор

Iute Group — это международная финтех-компания с головным офисом в Таллинне. Она специализируется на потребительском кредитовании и цифровых финансовых услугах в странах Балканского региона и Восточной Европы.

Напомним

4 ноября 2025 г. Нацбанк принял решение об отнесении РВС Банка к категории неплатежеспособных. 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банке.

17 декабря 2025 г. в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного РВС Банка Фондом гарантирования вкладов был создан и зарегистрирован ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк», которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками — физическими лицами.

24 декабря 2025 г. «Переходный Банк «Юте Банк» получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
