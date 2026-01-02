Эстонская Iute Group покупает украинский РВС Банк: соглашение на финальной стадии

Обанкротившийся в 2025 году РВС Банк получит нового владельца. Победителем конкурса на покупку актива стала эстонская финтех-группа Iute Group AS. Национальный банк Украины уже получил полный пакет документов от эстонского инвестора для согласования получения существенного участия. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как происходит процедура продаж

Процесс передачи активов организован через создание «переходного» банка:

31 декабря 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) создал на базе РВС Банка новую структуру — «ЮТЕ Банк».

В настоящее время это учреждение временно принадлежит Фонду, пока НБУ проводит финальную проверку эстонского покупателя.

После официального одобрения регулятор Iute Group станет полноправным владельцем банка в Украине.

Что это значит для вкладчиков

Для клиентов бывшего РВС Банка предусмотрены два сценария:

Остаться в банке: Клиенты, чьи депозитные договоры истекли к 4 ноября 2025 года, или имевшие текущие счета могут продолжать обслуживание уже в новом «ЮТЭ Банке».

Забрать средства Вкладчики имеют право получить свои деньги через Фонд гарантирования.

Инвестор

Iute Group — это международная финтех-компания с головным офисом в Таллинне. Она специализируется на потребительском кредитовании и цифровых финансовых услугах в странах Балканского региона и Восточной Европы.

Напомним

4 ноября 2025 г. Нацбанк принял решение об отнесении РВС Банка к категории неплатежеспособных. 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банке.

17 декабря 2025 г. в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного РВС Банка Фондом гарантирования вкладов был создан и зарегистрирован ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк», которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками — физическими лицами.

24 декабря 2025 г. «Переходный Банк «Юте Банк» получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины.