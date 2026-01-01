Дания стала первой страной в мире, отказавшейся от доставки бумажной почты

Дания официально стала первой страной в мире, которая приняла решение отказаться от бумажной почты. Последнее письмо было доставлено накануне, передает CNN.

Что известно

Цифровая эпоха положила исторический конец почтовой службе Дании. С сегодняшнего дня почтовая служба больше не доставляет письма.

«Датская государственная почтовая служба PostNord доставила последнее письмо во вторник, 30 декабря, поскольку цифровая эпоха завершает ее 400-летнюю историю. Таким образом, Дания стала первой страной в мире, решившей, что физическая почта больше не является экономически целесообразной», — сказано в публикации.

Датская почтовая служба доставила в 2024 году на 90% меньше писем, чем в 2000 году. К примеру, почтовая служба США доставила в 2024 году на 50% меньше почты, чем в 2006 году.

Компания PostNord демонтировала 1500 почтовых ящиков, разбросанных по всей Дании продала их, чтобы собрать деньги на благотворительность.