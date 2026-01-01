С нового года в Украине изменяются размеры пособия по безработице. Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении как минимальных, так и максимальных выплат, пишет Судебно-юридическая газета.
Как изменится пособие по безработице с 1 января
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как изменится пособие по безработице с 1 января
Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года — информация актуальна в канун нового года и касается сотен тысяч граждан.
Минимальная помощь по безработице вырастет до 3 900 грн.
С начала 2026 года минимальный размер пособия по безработице составит 3 900 гривен. Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 3600 грн.
Получать минимальную выплату могут следующие категории застрахованных лиц:
- граждане, не имеющие 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного;
- лица, работавшие не менее 7 месяцев, но:
- были заняты на неполный рабочий день или неделю;
- нет достаточных данных для расчета средней заработной платы на момент назначения пособия;
- внутренне перемещенные лица и граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях и не имеют документов, подтверждающих страховой стаж.
Для отдельных категорий — 1 650 грн.
Также правление Фонда определило перечень граждан, для которых размер материального обеспечения на случай безработицы в 2026 году составит 1650 гривен. Ранее эта сумма была равна 1 500 грн.
Повышенный минимум предусмотрен для:
- молодежи без страхового стажа, которая регистрируется как безработная и нуждающаяся в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;
- лиц, уволенных с работы по основаниям, определенным законодательством, в том числе за нарушение трудовой дисциплины, прогул или утрату доверия.
Максимальная помощь тоже выросла
Изменения коснулись и верхнего предела выплат. Максимальный размер пособия по безработице в 2026 году составит 8647 гривен, тогда как ранее он ограничивался суммой 8000 грн.
Комментарии