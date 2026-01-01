С нового года в Украине изменяются размеры пособия по безработице. Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении как минимальных, так и максимальных выплат, пишет Судебно-юридическая газета.

Как изменится пособие по безработице с 1 января

Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года — информация актуальна в канун нового года и касается сотен тысяч граждан.

Минимальная помощь по безработице вырастет до 3 900 грн.

С начала 2026 года минимальный размер пособия по безработице составит 3 900 гривен. Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 3600 грн.

Получать минимальную выплату могут следующие категории застрахованных лиц:

граждане, не имеющие 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного;

лица, работавшие не менее 7 месяцев, но:

были заняты на неполный рабочий день или неделю;

нет достаточных данных для расчета средней заработной платы на момент назначения пособия;

внутренне перемещенные лица и граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях и не имеют документов, подтверждающих страховой стаж.

Для отдельных категорий — 1 650 грн.

Также правление Фонда определило перечень граждан, для которых размер материального обеспечения на случай безработицы в 2026 году составит 1650 гривен. Ранее эта сумма была равна 1 500 грн.

Повышенный минимум предусмотрен для:

молодежи без страхового стажа, которая регистрируется как безработная и нуждающаяся в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

лиц, уволенных с работы по основаниям, определенным законодательством, в том числе за нарушение трудовой дисциплины, прогул или утрату доверия.

Максимальная помощь тоже выросла

Изменения коснулись и верхнего предела выплат. Максимальный размер пособия по безработице в 2026 году составит 8647 гривен, тогда как ранее он ограничивался суммой 8000 грн.