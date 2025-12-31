Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
31 декабря 2025, 18:33

Самые богатые люди мира в 2025 году увеличили состояние на рекордные $2,2 триллиона

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в этом году 500 самых богатых людей мира добавили в свое совокупное состояние рекордные $2,2 триллиона, поскольку бурный рост рынков на всех рынках, от акций до криптовалют и драгоценных металлов, привел к резкому росту стоимости их активов.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в этом году 500 самых богатых людей мира добавили в свое совокупное состояние рекордные $2,2 триллиона, поскольку бурный рост рынков на всех рынках, от акций до криптовалют и драгоценных металлов, привел к резкому росту стоимости их активов.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРост состоянияРост, доведший их совокупный чистый капитал до $11,9 триллиона, был значительно ускорен победой Дональда Трампа на выборах в конце 2024 года и лишь ненадолго сорван опасениями по тарифам в апреле, когда падение рынков повлекло за собой самое однодневное уничтожение богатства с времен.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост состояния

Рост, доведший их совокупный чистый капитал до $11,9 триллиона, был значительно ускорен победой Дональда Трампа на выборах в конце 2024 года и лишь ненадолго сорван опасениями по тарифам в апреле, когда падение рынков повлекло за собой самое однодневное уничтожение богатства с времен.

Список некоторых крупнейших победителей и неудачников года

Ларри Эллисон

  • Чистый капитал: $249,8 миллиарда
  • Годовая прибыль: $57,7 миллиарда

В 81 год соучредитель Oracle берет на себя больше повседневной ответственности в компании и возглавляет ее огромный, подпитанный долгами прорыв в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта. Состояние Эллисона выросло на $89 миллиардов 10 сентября после публикации отчета о квартальных доходах, связанного с планами Oracle по расширению отрасли искусственного интеллекта, что стало самым однодневным ростом чистых капиталов, когда-либо зарегистрированным индексом богатства Bloomberg на тот момент. Эллисон также инвестировал свое состояние в медиасектор, лично гарантируя долю акций во враждебной заявке своего сына Дэвида на $108 миллиардов на приобретение Warner Bros.

Илон Маск:

  • Чистый капитал: $622,7 миллиарда
  • Годовая прибыль: $190,3 миллиарда

Став самым большим донором избирательного цикла 2024 года, Маск провел большую часть весны в Вашингтоне, поскольку его Департамент эффективности правительства сократил финансирование и инициировал массовые сокращения штатов в федеральных агентствах. Это произошло за счет его состояния, поскольку акции Tesla за этот период сильно упали, частично из-за негативной реакции потребителей на его политическую деятельность.

Но состояние Маска возобновилось после того, как он покинул Белый дом после публичной ссоры с Трампом. Недавняя продажа акций SpaceX инсайдерам сделала ее самой ценной частной компанией в мире, а его состояние впервые превысило $600 миллиардов. Между тем, акционеры Tesla проголосовали за одобрение нового компенсационного пакета, который обеспечивает ему четкий путь к тому, чтобы стать первым в мире триллионером, если он поможет автопроизводителю достичь амбициозной серии целевых показателей в течение следующих лет.

Джина Райнхарт:

  • Чистый капитал: $37,7 миллиарда
  • Годовая прибыль: $12,6 миллиарда

Немногие из миллиардеров получили в этом году больше выгоды от глобальной сосредоточенности на обеспечении поставок жизненно важных редкоземельных минералов, чем самый богатый человек Австралии. В значительной степени благодаря своему частному бизнесу Hancock Prospecting, Райнхарт накопила крупнейший портфель редкоземельных металлов за пределами Китая и позиционировала себя как ключевого игрока в напряженнейшей геополитической борьбе за контроль над материалами, которые важны для технологий, начиная от полупроводников и заканчивая электромобилями.

Дональд Трамп и семья:

  • Чистый капитал: $6,8 миллиарда
  • Годовая прибыль: $282 миллиона

С начала своей предвыборной кампании Трамп и его семья ввязались в удивительный ряд соглашений, обогативших клан в масштабах, беспрецедентных в современной президентской истории.

За последние 15 месяцев состояние семьи выросло примерно на 70%, даже после недавнего падения. В дни предшествовавшие его второй инаугурации Трамп и его жена Мелания продвигали пару мемкойнов, носящих их имена, стоимость которых ненадолго выросла, а затем резко упала.

Тем не менее, токен Трампа добавил к богатству семьи более 200 миллионов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Трамп также стал соучредителем криптоплатформы World Liberty Financial вместе со своими сыновьями за несколько недель до выборов 2024 года. С тех пор Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп погрузились в криптпроекты, включая майнер цифровой валюты American Bitcoin Corp.

Кто проиграл

Мануэль Вильяр:

  • Чистый капитал: $10 миллиардов
  • Годовой ущерб: $12,6 миллиарда

Вильяр, когда-то самый богатый человек на Филиппинах, за считанные дни потерял более $18 миллиардов состояния после того, как акции его девелоперской компании Golden MV Holdings Inc. упали более чем на 80% после окончания шестимесячной приостановки торговли в ноябре.

Торги были остановлены после того, как Golden MV не предоставила финансовые результаты после того, как стало известно, что она приобрела участок земли у Вильяра за $93 миллиона, но позже переоценила его до более чем $23 миллиардов.

Боб Пендер и Майк Сейбл:

  • Состояние: $7 миллиардов каждого
  • Годовой ущерб: $17,7 миллиарда каждый

Майкл Сейлор:

  • Чистый капитал: $3,8 миллиарда
  • Годовой ущерб: $2,6 миллиарда

Ван Син:

  • Чистый капитал: $7,9 миллиарда
  • Годовой ущерб: $3,5 миллиарда.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
