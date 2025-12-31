Самые богатые люди мира в 2025 году увеличили состояние на рекордные $2,2 триллиона

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg , в этом году 500 самых богатых людей мира добавили в свое совокупное состояние рекордные $2,2 триллиона, поскольку бурный рост рынков на всех рынках, от акций до криптовалют и драгоценных металлов, привел к резкому росту стоимости их активов.

Рост состояния

Рост, доведший их совокупный чистый капитал до $11,9 триллиона, был значительно ускорен победой Дональда Трампа на выборах в конце 2024 года и лишь ненадолго сорван опасениями по тарифам в апреле, когда падение рынков повлекло за собой самое однодневное уничтожение богатства с времен.

Список некоторых крупнейших победителей и неудачников года

Ларри Эллисон

Чистый капитал: $249,8 миллиарда

Годовая прибыль: $57,7 миллиарда

В 81 год соучредитель Oracle берет на себя больше повседневной ответственности в компании и возглавляет ее огромный, подпитанный долгами прорыв в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта. Состояние Эллисона выросло на $89 миллиардов 10 сентября после публикации отчета о квартальных доходах, связанного с планами Oracle по расширению отрасли искусственного интеллекта, что стало самым однодневным ростом чистых капиталов, когда-либо зарегистрированным индексом богатства Bloomberg на тот момент. Эллисон также инвестировал свое состояние в медиасектор, лично гарантируя долю акций во враждебной заявке своего сына Дэвида на $108 миллиардов на приобретение Warner Bros.

Илон Маск:

Чистый капитал: $622,7 миллиарда

Годовая прибыль: $190,3 миллиарда

Став самым большим донором избирательного цикла 2024 года, Маск провел большую часть весны в Вашингтоне, поскольку его Департамент эффективности правительства сократил финансирование и инициировал массовые сокращения штатов в федеральных агентствах. Это произошло за счет его состояния, поскольку акции Tesla за этот период сильно упали, частично из-за негативной реакции потребителей на его политическую деятельность.

Но состояние Маска возобновилось после того, как он покинул Белый дом после публичной ссоры с Трампом. Недавняя продажа акций SpaceX инсайдерам сделала ее самой ценной частной компанией в мире, а его состояние впервые превысило $600 миллиардов. Между тем, акционеры Tesla проголосовали за одобрение нового компенсационного пакета, который обеспечивает ему четкий путь к тому, чтобы стать первым в мире триллионером, если он поможет автопроизводителю достичь амбициозной серии целевых показателей в течение следующих лет.

Джина Райнхарт:

Чистый капитал: $37,7 миллиарда

Годовая прибыль: $12,6 миллиарда

Немногие из миллиардеров получили в этом году больше выгоды от глобальной сосредоточенности на обеспечении поставок жизненно важных редкоземельных минералов, чем самый богатый человек Австралии. В значительной степени благодаря своему частному бизнесу Hancock Prospecting, Райнхарт накопила крупнейший портфель редкоземельных металлов за пределами Китая и позиционировала себя как ключевого игрока в напряженнейшей геополитической борьбе за контроль над материалами, которые важны для технологий, начиная от полупроводников и заканчивая электромобилями.

Дональд Трамп и семья:

Чистый капитал: $6,8 миллиарда

Годовая прибыль: $282 миллиона

С начала своей предвыборной кампании Трамп и его семья ввязались в удивительный ряд соглашений, обогативших клан в масштабах, беспрецедентных в современной президентской истории.

За последние 15 месяцев состояние семьи выросло примерно на 70%, даже после недавнего падения. В дни предшествовавшие его второй инаугурации Трамп и его жена Мелания продвигали пару мемкойнов, носящих их имена, стоимость которых ненадолго выросла, а затем резко упала.

Тем не менее, токен Трампа добавил к богатству семьи более 200 миллионов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Трамп также стал соучредителем криптоплатформы World Liberty Financial вместе со своими сыновьями за несколько недель до выборов 2024 года. С тех пор Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп погрузились в криптпроекты, включая майнер цифровой валюты American Bitcoin Corp.

Кто проиграл

Мануэль Вильяр:

Чистый капитал: $10 миллиардов

Годовой ущерб: $12,6 миллиарда

Вильяр, когда-то самый богатый человек на Филиппинах, за считанные дни потерял более $18 миллиардов состояния после того, как акции его девелоперской компании Golden MV Holdings Inc. упали более чем на 80% после окончания шестимесячной приостановки торговли в ноябре.

Торги были остановлены после того, как Golden MV не предоставила финансовые результаты после того, как стало известно, что она приобрела участок земли у Вильяра за $93 миллиона, но позже переоценила его до более чем $23 миллиардов.

Боб Пендер и Майк Сейбл:

Состояние: $7 миллиардов каждого

Годовой ущерб: $17,7 миллиарда каждый

Майкл Сейлор:

Чистый капитал: $3,8 миллиарда

Годовой ущерб: $2,6 миллиарда

