По состоянию на 1 декабря 2025 г. доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 23,9%. Это на 6,4 п. п. меньше по сравнению с показателем на начало года, сообщает пресс-служба НБУ.
Доля неработающих кредитов в банках сократилась до 23,9%
«Без учета кредитов старых долгов государственных банков и долгов бывших собственников Приватбанка, эта доля существенно ниже», — говорится в сообщении.
Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе-ноябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.
Основные показатели за январь-ноябрь 2025:
- Валовой объем кредитов вырос на 256,8 млрд грн (+19,8%) и достиг отметки 1,555 трлн грн.
- Объем NPL в денежном эквиваленте сократился на 21,4 млрд. грн. (-5,4%).
Бизнес vs Население: где ситуация лучше
Улучшение наблюдается в обоих сегментах, однако корпоративный сектор продемонстрировал более стремительный темп оздоровления:
- Для бизнеса — доля NPL упала на 8,1 п. п. и составляет 30,9%.
- Для физических лиц — показатель снизился на 2,0 п. п. до уровня 12,5%.
