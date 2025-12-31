Multi от Минфин
українська
31 декабря 2025, 11:56

Запуск токена LIT от Lighter и злом Unleash Protocol на $3,9 млн: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Запуск токена LIT от Lighter и злом Unleash Protocol на $3,9 млн: что нового
Фото: pixabay.com

Lighter запустила свой токен LIT: половину эмиссии получит сообщество

Децентрализованная торговая платформа Lighter представила свой активный актив — Lighter Infrastructure Token (LIT). Разработчики раскрыли структуру токеномики, где ключевой акцент сделан на стимулировании экосистемы и вознаграждениях для пользователей.

Команда проекта заложила модель равного распределения между внутренними и внешними участниками (50/50):

  • Для общества (50%): Половина от общего предложения предназначена для развития экосистемы. В частности, 25% от полной стоимости (FDV) выделено на масштабный аирдроп для участников двух сезонов фарминга поинтов в 2025 году. Остальные 25% уйдут на будущие гранты, партнерства и новые сезоны активностей.
  • Для команды и инвесторов (50%): Доли команды (26%) и инвесторов (24%) защищены от мгновенных продаж. Активы будут полностью заморожены на один год, после чего начнется период линейной разблокировки в течение следующих трех лет.

Интересной особенностью является то, что эмиссией токена занимается отдельное юридическое лицо, зарегистрированное в США как C-Corporation. Доходы, полученные от работы DEX, будут ориентированы на развитие экосистемы и стратегический выкуп токенов LIT с рынка.

Владельцы LIT получат следующие преимущества:

  • Возможность стейкинга актива.
  • Доступ к эксклюзивным финансовым продуктам платформы.
  • Улучшены условия выполнения торговых сделок.

Официальный запуск токена прошел 30 декабря 2025 года. В настоящее время LIT торгуется в паре со стейблокином USDC. К моменту написания новости его стоимость составляет $2,75.

Ограбление на $3,9 млн: хакер сломал Unleash Protocol и отмыл средства из-за Tornado Cash

DeFi-платформа Unleash Protocol, специализирующаяся на управлении интеллектуальной собственностью в блокчейне, стала жертвой масштабной кибератаки. По данным аналитической компании PeckShield, злоумышленник сумел вывести активы на общую сумму около $3,9 млн.

Эксперты по безопасности отследили путь похищенных активов (среди которых токены WIP, USDC, WETH, stIP и vIP):

  • Конвертация: Хакер оперативно обменял украденные токены на Ethereum.
  • Заметка следов: 1337,1 ETH был отправлен в криптомиксер Tornado Cash, что практически делает невозможным дальнейшее прямое отслеживание владельца кошелька.

По предварительным выводам, причиной стал компромат мультисиг-кошелька администратора. Получив доступ к ключам управления, хакер смог:

  • Авторизировать несанкционированное обновление смартконтракта.
  • Получить прямой доступ к средствам пользователей, находящихся в протоколе.

Разработчики Unleash Protocol уже подтвердили инцидент. Работа платформы полностью приостановлена на время расследования.

Представители проекта подчеркнули, что атака касалась только их приложения, а базовая инфраструктура сети Story Protocol, на которой он построен, осталась невредимой.

Сейчас команда работает со специалистами по кибербезопасности, чтобы оценить возможность возврата средств или выплаты компенсаций пострадавшим пользователям.

Криптокит-пророк открыл «лонг» на $749 млн: основная ставка сделана на Ethereum

Крупный инвестор с портфелем в $11 млрд, ранее точно спрогнозировавший октябрьский обвал рынка, снова активизировался. По данным аналитиков Lookonchain, игрок открыл массивные длинные позиции (ставки на рост) по трем ключевым активам: биткоин, Ethereum и Solana.

Суммарный объем открытых позиций составляет $749 млн. Наибольшую веру инвестор продемонстрировал в «эфир», направив на него почти 80% капитала:

  • Ethereum (ETH): Позиция на $598 млн открыта по цене около $3147. Критическая точка (ликвидация) находится на отметке $2143.
  • Биткоин (BTC): Ставка в $87,2 млн с расчетом на рост курса выше $91 506.
  • Solana (SOL): Вложено $63,2 млн, цель ралли выше $130,1.

В настоящее время инвестор удерживает нереализованный убыток в размере около $49 млн, однако, ввиду его предыдущего опыта, рынок внимательно следит за этим маневром.

Этот участник рынка привлек внимание аналитиков еще летом:

  • В августе: Он провел рокировку, продав BTC на $2,59 млрд и купив ETH на $2,2 млрд на спотовом рынке.
  • В октябре: За несколько дней до масштабного падения (10−11 октября) он вовремя закрыл лонги и открыл короткие позиции (шорты), получив значительную прибыль на снижении цен.

Нынешняя активность кита может свидетельствовать о том, что крупный капитал рассматривает текущие цены как локальное дно перед новым витком роста в 2026 году.

Чанпен Чжао прогнозирует Пакистану статус криптовалютной сверхдержавы до 2030 года.

Бывший руководитель Binance Чанпен Чжао заявил, что у Пакистана есть все шансы стать мировым лидером в сфере цифровых активов уже в течение следующих пяти лет. Своими мыслями он поделился в интервью с Билалом бин Сакибом, главой Pakistan Crypto Council.

По мнению Чжао, главными факторами успеха страны являются:

  • Демография: Большая часть молодого и технологически грамотного населения, активно интересующегося криптосферой.
  • Скорость регуляции: Способность властей страны оперативно адаптировать законодательство под потребности рынка.

«Меня поражает, что руководство столь великого государства имеет столь четкое видение и способность действовать на опережение. Если такой темп сохранится, через пять лет Пакистан станет одним из ключевых игроков мирового крипторинка», — подчеркнул Чжао.

В течение последнего года Пакистан предпринял ряд фундаментальных шагов по развитию криптоэкономики:

  • Создание регулятора: Заработало Пакистанское управление по регулированию виртуальных активов.
  • Легализация бирж: Глобальные платформы, такие как Binance и HTX, получили официальные разрешения на работу.
  • Государственные резервы: Страна начала официально накапливать биткоины на государственном уровне.
  • Токенизация: Начата разработка механизмов токенизации реальных активов (RWA) для привлечения капитала.

Отдельное внимание Чжао уделил идее токенизации фондового рынка. Он пояснил, что превращение акций пакистанских компаний в токены откроет двери для инвесторов со всего мира.

«Какая страна не хочет, чтобы весь мир покупал ее акции? Токенизация позволяет кому-либо на планете инвестировать в экономику Пакистана напрямую», — отметил основатель Binance.

Чжао призвал пакистанские власти не сбавлять обороты, поскольку именно те страны, которые внедрят эти технологии первыми, получат крупнейшие экономические дивиденды в глобальном масштабе.

Источник: Минфин
