Глава НБУ назвал 5 финансовых трендов до 2030 года

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный обозначил ключевые глобальные изменения, которые ждут финансовый сектор в ближайшие пять лет. По его прогнозу, банкам придется коренным образом изменить бизнес-модели, чтобы не проиграть конкуренцию технологическим гигантам и адаптироваться к эре искусственного интеллекта. Об этом глава НБУ пишет в колонке на Forbes.

Пять столпов финансового мира 2030

Андрей Пышный выделил пять основных тенденций, которые будут формировать правила игры на рынке:

1. Эра платформ и экосистем. Традиционная модель продажи банковских продуктов уходит в прошлое. Будущее — за теми финучреждениями, которые смогут трансформироваться в открытые платформы. Главным инструментом станут API (интерфейсы прикладного программирования), которые позволят интегрировать банковские услуги в нефинансовые сервисы.

«Выиграют те, кто превратится в открытые платформы с API… Банки будут конкурировать не продуктами, а способностью удержать клиента внутри собственной платформы. Конкуренция смещается от продажи продуктов к оркестрации взаимодействий», — отмечает Пышный.

2. Экспансия BigTech-компаний. Технологические гиганты (такие как Apple, Google, Amazon) будут продолжать отнимать у банков часть доходов, особенно в сфере платежей и работы с данными. Это грозит банкам потерей маржинальности. Сильные игроки смогут стать партнерами техгигантов, а более слабые рискуют превратиться в незаметный «бекенд» — техническую инфраструктуру без прямого контакта с клиентом.

3. Цифровые валюты центробанков (CBDC). Внедрение национальных цифровых валют (например, цифрового евро или е-гривны) несет двойной эффект. С одной стороны, это новые стандарты прозрачности и безопасности. С другой — риск ситуации, когда клиенты открывают счета напрямую в центробанке, минуя коммерческие банки.

Чтобы не исчезнуть, банкам придется стать «посредниками нового поколения»: операторами электронных кошельков и верификаторами клиентов.

4. Технологический надзор и киберустойчивость. После кризиса Silicon Valley Bank и многочисленных кибератак регуляторы ужесточают требования к операционной устойчивости. Финансовая система становится критически зависимой от технологий, поэтому сбои могут вызвать мгновенную панику. Наступает время жесткого контроля за кибербезопасностью и использованием искусственного интеллекта.

5. Люди и искусственный интеллект. Несмотря на автоматизацию, роль человека не исчезнет, а трансформируется. Банки будут конкурировать за таланты, которые сочетают технические знания (ИИ, аналитика данных) с эмоциональным интеллектом и этикой.

Украинский контекст: крипта и евроинтеграция

Отдельно глава НБУ остановился на локальных вызовах для Украины: