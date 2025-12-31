Курс валют в среду: доллар и евро дорожают в банках

В среду, 31 декабря, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 15 копеек, а в продаже на 10 копеек. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,04−42,55 грн. Евро покупают за 49,50 грн, а продают за 50,17 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,20−42,35, евро — 49,80−50,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,33−42,40 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,68−49,75 грн/евро.

