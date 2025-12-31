В городе Гельзенкирхен (Германия) неизвестные вынесли из отделения банка Sparkasse около 30 млн евро. Об этом сообщает AFP.
В Германии банк Sparkasse «почистили» на 30 млн евро
Что известно об ограблении
Грабители проникли в хранилище, где хранились сейф-коробки клиентов банка через соседний паркинг, просверлив дыру в бетонной стене.
Они открыли более 3000 сейф-коробок и украли деньги, золото, драгоценности и другие ценности на сумму примерно 30 млн евро.
Ограбление произошло в понедельник, однако известно о нем стало позже.
Около 16.00 по местному времени 29 декабря в банке сработала пожарная сигнализация, после чего туда прибыли пожарные и полиция. Они обнаружили дыру в стене и разграбленное хранилище.
Свидетели рассказали, что на выходных видели нескольких мужчин, которые несли объемные сумки в гараж неподалеку. На видео с камер наблюдения в гараже зафиксировано несколько человек в масках в угнанной машине.
