31 декабря 2025, 14:00

Год достижений ОКХ: Стар Сюй поделился итогами

Основатель криптобиржи OKX Стар Сюй подвел итоги 2025 года, отметив ключевые достижения платформы в области надежности, продуктовых инноваций и глобальной экспансии.

«Прежде всего хочу поблагодарить наших клиентов, партнеров и регуляторов во всем мире. Безопасная экосистема цифровых активов создается совместными усилиями. Открытые системы существуют долго, только когда подотчетность и сотрудничество воспринимаются как преимущества, а не ограничения.

В этом году мы существенно выросли. Но еще важнее — этот рост позволил нам повысить стандарты надежности, прозрачности, безопасности и доступности. Именно этим наша команда гордится больше всего", — поделился основатель OKX в официальном блоге.

Стабильность во время рыночных потрясений

2025 стал испытанием для криптоиндустрии. В августе большая экспирация деривативов совпала с повышенной волатильностью — несколько крупных платформ столкнулись с перебоями в работе. В октябре стремительная распродажа вызвала ликвидацию на $19 млрд за 24 часа (по данным CoinGlass и The Block), что привело к зависанию интерфейсов на ряде бирж.

OKX сохранила полную работоспособность в оба критических периода. Торговля, депозиты, вывод и система управления рисками функционировали без перебоев. Независимые трекеры статуса бирж и посторонние мониторинговые инструменты не зафиксировали простои или системные сбои на OKX в эти периоды.

Важно отметить, что криптобиржа поддерживала профицит активов 3−5% в течение года. Ежемесячные отчеты Proof of Reserves показали рост с $24 млрд в начале года до $31 млрд до его завершения. Коэффициенты резервирования по BTC, ETH, USDT и USDC стабильно превышали 100%. Отчеты проверялись независимыми аудиторами, включая Hacken, и публиковались с криптографическими доказательствами Merkle tree. Программа PoR признана аналитиками одной из самых прозрачных в секторе.

Продуктовые запуски

В 2025 году OKX представила несколько крупных продуктовых инициатив:

  • Обновленный интерфейс с улучшенной функциональностью
  • OKX Pay для повседневных платежей без комиссий
  • CeDeFi-маркет с поддержкой Solana и Base
  • Passkey-аутентификация для кошельков
  • Расширенный доступ к деривативам в ОАЭ и Сингапуре.
  • Scan-to-pay на стейблкоинах в Сингапуре

Кроме того, к концу года выросли основные показатели:

  • На лицензированных и регулируемых рынках, включая США, Сингапур, ОАЭ и страны ЕЭС, торговый объем вырос в 53 раза.
  • Объем DEX вырос на 262% в глобальном масштабе, в то время как объем торгов на централизованной площадке продолжил демонстрировать стабильный рост (+16%).
  • Количество ежедневно активных кошельков удвоилось по сравнению с предыдущим годом, при этом ежедневно создавалось 190 000 новых кошельков.

Географическая экспансия и партнерство

OKX расширила присутствие в США и рынках Европейской экономической зоны, работая непосредственно с регуляторами (MiCA). В ОАЭ открыт новый офис с командой 100+ сотрудников. Биржа стала первой глобальной платформой, предложившей розничные деривативы в рамках регулируемой пилотной программы VARA с плечом до 5x.

Биржа укрепила институциональные основы через расширение партнерств по Standard Chartered и DBS. Сотрудничество со Standard Chartered в ОАЭ и ЕЭС стало первым случаем прямой работы глобально системно значимого банка с криптобиржей.

Благодаря партнерствам с McLaren F1 и ФК «Манчестер Сити» бренд OKX получил миллиарды показов по всему миру. Успешный сезон McLaren с двумя чемпионскими титулами усилил глобальную узнаваемость платформы в ключевых регионах.

О компании OKX

OKX — это технологическая компания, которой доверяют более 100 миллионов пользователей по всему миру. Мы строим децентрализованное будущее, делая мир более доступным для торговли, прозрачным и взаимосвязанным. OKX — один из самых быстрых и надежных криптоприложений в мире, через который уже были проведены соглашения на триллионы долларов.

Источник: Минфин
