Бум регистраций ФЛП: в IV квартале количество новых предпринимателей выросло на 40% (инфографика)

В конце 2025 года количество новых регистраций ФЛП существенно превысило показатели прошлого года и количество закрытий. Аналитики системы YouControl.Market отмечают , что, несмотря на военные вызовы, рынок демонстрирует устойчивое восстановление, сопровождающееся спадом волны прекращений деятельности и новыми тенденциями в региональном и гендерном разрезах.

Динамика регистраций и прекращений

В октябре-декабре 2025 года украинцы зарегистрировали примерно 58,2 тыс. ФЛП. Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года было зарегистрировано лишь около 41,6 тыс. новых ФЛП — то есть нынешний показатель на 40% выше года.

Отмечается, что частично такую разницу можно объяснить кибератакой на государственные реестры — работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований была вынужденно прервана с 19 декабря 2024 года до 8 января 2025 года, поэтому часть регистраций в года и сдвинулась на начало следующего периода.

Параллельно росту количества новых регистраций ФЛП существенно снизилась нагрузка в статистике прекращений. Приостановка деятельности ФЛП в IV квартале 2025 года составила примерно 50,5 тыс., что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2024-го (тогда было 61,7 тыс. прекращений).

То есть, если год назад прекращений было больше регистраций, то сейчас ситуация противоположная. На каждые 100 новых регистраций ФЛП в конце 2025 приходилось лишь около 87 прекращений, тогда как в конце 2024 года на 100 регистраций приходилось почти 148 прекращений — заметный разворот тенденции. По итогам квартала имеем положительное сальдо: количество ФЛП в стране выросло примерно на 7−8 тысяч всего за 3 месяца.

Следует отметить, что в целом за 2025 год все еще наблюдалось незначительное сокращение количества ФЛП (около 244 тыс. регистраций против 258 тыс. прекращений, чистый минус — 14 тыс. в год).

Отраслевое распределение

В секторальном разрезе новых регистраций продолжает лидировать розничная торговля. В IV квартале 2025 года в розничном секторе зарегистрировано около 16,5 тыс. ФЛП, что составляет почти 28% всех новых предпринимателей квартала — это на 42% больше, чем в 4 квартале 2024 года.

Вторую позицию по объему пополнения предпринимателей занял сектор ИТ (информационные технологии) — в октябре-декабре зарегистрировались примерно 7,7 тыс. ФЛП в этой сфере.

Третье место содержат Другие услуги — около 6,9 тыс. новых регистраций ФЛП за квартал (+38% к прошлому году).

Далее по количеству регистраций следуют отрасли транспорта и логистики (4,5 тыс. ФЛП) и оптовой торговли (3,3 тыс.).

В абсолютных значениях транспортный бизнес и оптовая торговля пока уступают лидерам, однако именно в этих областях наблюдается заметный приток новых регистраций.

В частности, в транспортно-логистическом секторе количество ФЛП, зарегистрированных в IV квартале, почти вдвое больше, чем годом ранее (около 4,5 тыс. против 2,6 тыс.), что может быть опосредованным индикатором повышенного спроса на курьерские услуги и грузовые перевозки.

Похожий тренд и в сфере образования: образовательные услуги дали более 2,8 тыс. новых ФЛП — примерно на 63% больше, чем в конце 2024 года.

На другом полюсе — отрасли, где предприниматели регистрируются медленнее. Например, в сельском хозяйстве за квартал зарегистрировано всего 800 ФЛП, и темпы роста здесь отстают от средних (вероятно, частично из-за временной оккупации и минирования земель на Юге). Впрочем, даже агросектор показал прирост новых регистраций (+30% к IV кв. 2024 г.).

Важно, что почти во всех основных отраслях теперь наблюдается чистый прирост ФЛП — регистраций больше прекращений. Например, розничная торговля добавила за квартал примерно +1,5 тыс. регистраций ФЛП «чистыми» (16,5 тыс. зарегистрировано vs 15,1 тыс. прекращено), оптовая торговля — +1,1 тыс., образовательная сфера — +1,8 тыс. ФЛП. ИТ-сектор пока остается исключением: хотя новых ФЛП в ИТ много, эта отрасль потеряла за квартал больше предпринимателей, чем получила (около 9,9 тыс. прекращений против 7,7 тыс. регистраций).

Примечательно, что произошло общее снижение количества прекращений ФЛП в большинстве секторов. В розничной торговле прекращений за квартал на 15% меньше, чем в прошлом году (15,1 тыс. против 17,9 тыс. в IV кв. 2024 г.). В ИТ количество остановок упало еще ощутимее — почти на четверть (9,9 тыс. против 12,8 тыс. год назад).

Похожая тенденция и в других массовых сферах: другие услуги — 6,2 тыс. прекращений (против 8,8 тыс. в прошлом году), транспорт — 3,9 тыс. (против 5,1 тыс.), оптовая торговля — 2,2 тыс. (против 2,36 тыс.).

Также отмечается, что даже в уязвимых отраслях наблюдается определенная стабилизация. К примеру, в общественном питании (ресторане, кафе) количество прекращений в IV квартале 2025-го практически не изменилось против прошлого года (2,5 тыс. приостановок), зато регистраций стало больше (+38%).

Региональное распределение

Традиционно самая большая предпринимательская активность сосредоточена в ключевых регионах-лидерах. г. Киев уверенно занимает первое место по количеству зарегистрированных ФЛП: за четвертый квартал в столице зарегистрировано около 8 тыс. новых ФЛП. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года (тогда было 6,6 тыс.).

Днепропетровская область — на втором месте с показателем 5,8 тыс. регистраций (+46% год к году).

Третью позицию удерживает Львовщина (около 4,8 тыс. ФЛП, +43%), которая в условиях войны стала одним из главных приютов для бизнеса и продолжает наращивать предпринимательский потенциал.

Далее следуют Киевская область (4,4 тыс. регистраций, +32%), Харьковщина (4 тыс., +41%) и Одесщина (4,2 тыс., +52%). Совокупно за квартал эти шесть регионов дали более 53% всех новых регистраций ФЛП в Украине, то есть более чем каждый второй предприниматель регистрировался именно в одном из этих экономических центров.

Кроме уже упомянутых, заметные результаты показали также Виннитчина (2,3 тыс. регистраций), Полтавщина (2,2 тыс.), Хмельницкая (2,1 тыс.) и Ивано-Франковская (2 тыс.) — эти регионы дополняют первую десятку по количеству новых регистраций ФЛП.

Для всех них характерен рост показателей в полтора раза по сравнению с концом 2024 года. Например, в Полтавской области количество регистраций увеличилось на 57%, в Одесской области — на 52%, в Винницкой области — на 42%. Такая динамика свидетельствует о том, что возобновление предпринимательства происходит по всей относительно безопасной территории страны, а не только в столице или западе.

Примечательно, что практически во всех регионах Украины (кроме зон активных боевых действий) квартал завершается положительным итогом: количество зарегистрированных ФЛП превышает количество прекращенных. Для сравнения, в конце 2024 почти каждая область фиксировала отрицательное сальдо — прекращенных было больше. Теперь ситуация другая.

Например, во Львовской области за IV квартал зарегистрировано на 1,1 тыс. ФЛП больше, чем прекращено (4783 против 3649 в 4 кв. 2024), в Киеве — на 1,1 тыс. больше (7930 против 6858), в Днепропетровской — на 1,06 тыс. (5765 против 432 тыс.). 3339).

Впрочем, в регионах, которые и дальше страдают от активных боевых действий, ситуация все еще сложна. Донетчина в четвертом квартале 2025 года потеряла около 500 ФЛП (698 регистраций против 1219 прекращений). Однако масштаб прекращений значительно меньше, чем год назад. Скажем, в Запорожье в конце 2024-го прекратили деятельность почти 3 тыс. ФЛП за квартал, а ныне — вдвое меньше.

Гендерный анализ

Гендерный баланс среди украинских предпринимателей в конце 2025 года отличается интересными сдвигами. Женщины остаются движущей силой в регистрации новых ФЛП, но их преимущество несколько уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В течение октября-декабря женщины зарегистрировали около 36 тыс. ФЛП, что составляет 61% от всех новых предпринимателей квартала.

Для сравнения, в IV квартале 2024 года доля женщин среди новых регистраций была выше — примерно 62−63%. Соответственно, доля мужчин выросла с 37% до 39%: мужчины зарегистрировали 22,3 тыс. новых ФЛП в IV кв. 2025. Несмотря на эти изменения, женское малое предпринимательство уверенно доминирует: почти 6 из 10 новых ФЛП регистрируют именно женщины.

Вероятное объяснение такого дисбаланса — в общественных реалиях военного времени. Аналитики отмечают, что эта тенденция прослеживается уже не первый год и стала еще более отчетливой после начала полномасштабной войны, когда многие женщины начали собственный малый бизнес для поддержки семей и экономики.

В четвертом квартале 2025 года на женщин приходится около 51% всех прекращений ФЛП (25,6 тыс. случаев), а на мужчин — 49% (24,5 тыс.). В третьем квартале этот разрыв был еще больше (53% у женщин против 47% у мужчин).