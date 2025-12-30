Япония обошла США, а Индия отстает: итоги фондовых рынков 2025 года

Несмотря на торговые войны, геополитическую напряженность и новые таможенные барьеры, 2025 год стал тестом на выносливость для глобальной экономики. Неожиданным лидером по доходности среди основных мировых рынков стала Япония, тогда как Соединенные Штаты показали довольно скромный результат по сравнению с конкурентами. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Лидеры и аутсайдеры года

По итогам года абсолютным лидером роста стал японский фондовый рынок. Индекс Nikkei 225 вырос на 24% в национальной валюте.

На втором месте оказалась Великобритания с показателем +20%, а замыкает тройку лидеров Европа (+17%).

Интересно, что фондовый рынок США (индекс S&P 500), который традиционно считается локомотивом мировой экономики, в этом году занял лишь пятое место среди ключевых игроков с доходностью 14%. Наименьший рост продемонстрировала Индия (+9%).

Рейтинг доходности рынков в 2025 году:

🇯🇵 Япония: +24%

🇬🇧 Великобритания: +20%

🇪🇺 Европа: +17%

🇨🇳 Китай: +16%

🇺🇸 США: +14%

🇮🇳 Индия: +9%

Шоковый апрель: «День освобождения» и тарифы Трампа

Ключевым моментом волатильности для рынков стала дата 2 апреля, когда администрация Дональда Трампа объявила о введении масштабных пошлин для защиты американской промышленности (так называемый «День освобождения» — Liberation Day). Это решение спровоцировало мгновенный обвал на всех мировых биржах.

Больше всего пострадали рынки Японии и Европы, которые упали на 13% сразу после объявления новости. Американский рынок потерял 12%.

Скорость восстановления после этого шока была разной:

Индия оправилась быстрее всего — всего за 6 торговых дней. Это объясняется тем, что экономика Индии менее зависима от экспорта товаров в США (только 2,1% от ВВП страны).

Великобритания выходила из кризиса дольше всех — 27 дней.

США восстановили позиции за 18 дней.

Факторы восстановления и роста

Во второй половине года рынки смогли адаптироваться и перейти к росту благодаря внутренним факторам.

Япония: 6 октября рынок достиг исторического максимума. Драйвером стало избрание Санаэ Такаичи лидером правящей партии, что открыло ей путь к креслу премьер-министра. Инвесторы положительно оценили ее планы по увеличению государственных расходов и стабильной монетарной политике.

США: Американские акции пошли вверх после достижения нового торгового соглашения с Китаем. Дополнительным стимулом стали снижение процентных ставок, рост корпоративных доходов и высокая активность потребителей.

Источник: Visual Capitalist