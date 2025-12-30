ИИ-ассистенты для предпринимателей: на портале «Дія.Бизнес» появились цифровые помощники

Теперь на портале «Дія.Бизнес» заработали персональные ИИ-ассистенты, созданные для поддержки малого и среднего бизнеса. Они помогают бизнесменам на всех этапах: от разработки идеи до выхода на глобальные рынки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Государство в смартфоне: новый уровень взаимодействия

По словам Михаила Федорова, Министра цифровой трансформации, запуск ИИ-ассистентов на «Дія.Бизнес» является логическим продолжением внедрения «Дия.АІ».

«Наши ИИ-ассистенты помогут быстро, просто и удобно найти нужную информацию, сформировать бизнес-план или подобрать грант для развития собственного дела», — подчеркнул Михаил Федоров.

ИИ-ассистенты работают как персональные навигаторы на портале: уточняют запрос пользователя, формируют индивидуальные подборки материалов, сервисов и программ поддержки и подсказывают следующие шаги. В частности, помогают подобрать финансирование под конкретные потребности бизнеса или подготовить бизнес-план.

Пять цифровых экспертов для вашего бизнеса

На портале представлены пять специализированных ассистентов, каждый из которых отвечает за свое направление:

Роберт — первая точка контакта на портале. Он отвечает на общие вопросы и подсказывает, где найти нужную информацию.

Фаундия — сопровождает путь от бизнес-идеи до запуска собственного дела.

Грант помогает подобрать финансовые возможности и программы поддержки, а также подготовить бизнес-план.

Смарт — подсказывает решение для цифровизации и оптимизации бизнес-процессов.

Маркет — ассистент по экспорту, который помогает подготовиться к выходу на международные рынки.

Как воспользоваться услугой

Цифровые помощники уже доступны на главной странице портала «Дия.Бизнес». Для работы с ними пользователям необходимо:

Регистрация на портале.

Пройти верификацию.

Отмечается, что ИИ-ассистенты не заменяют профессиональные консультации, а выступают мощным инструментом для быстрого поиска возможностей и планирования.