українська
30 декабря 2025, 18:03

ИИ-ассистенты для предпринимателей: на портале «Дія.Бизнес» появились цифровые помощники

Теперь на портале «Дія.Бизнес» заработали персональные ИИ-ассистенты, созданные для поддержки малого и среднего бизнеса. Они помогают бизнесменам на всех этапах: от разработки идеи до выхода на глобальные рынки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

ИИ-ассистенты для предпринимателей: на портале «Дія.Бизнес» появились цифровые помощники
Фото: thedigital.gov.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Государство в смартфоне: новый уровень взаимодействия

По словам Михаила Федорова, Министра цифровой трансформации, запуск ИИ-ассистентов на «Дія.Бизнес» является логическим продолжением внедрения «Дия.АІ».

«Наши ИИ-ассистенты помогут быстро, просто и удобно найти нужную информацию, сформировать бизнес-план или подобрать грант для развития собственного дела», — подчеркнул Михаил Федоров.

ИИ-ассистенты работают как персональные навигаторы на портале: уточняют запрос пользователя, формируют индивидуальные подборки материалов, сервисов и программ поддержки и подсказывают следующие шаги. В частности, помогают подобрать финансирование под конкретные потребности бизнеса или подготовить бизнес-план.

Пять цифровых экспертов для вашего бизнеса

На портале представлены пять специализированных ассистентов, каждый из которых отвечает за свое направление:

  • Роберт — первая точка контакта на портале. Он отвечает на общие вопросы и подсказывает, где найти нужную информацию.
  • Фаундия — сопровождает путь от бизнес-идеи до запуска собственного дела.
  • Грант помогает подобрать финансовые возможности и программы поддержки, а также подготовить бизнес-план.
  • Смарт — подсказывает решение для цифровизации и оптимизации бизнес-процессов.
  • Маркет — ассистент по экспорту, который помогает подготовиться к выходу на международные рынки.

Как воспользоваться услугой

Цифровые помощники уже доступны на главной странице портала «Дия.Бизнес». Для работы с ними пользователям необходимо:

  • Регистрация на портале.
  • Пройти верификацию.

Отмечается, что ИИ-ассистенты не заменяют профессиональные консультации, а выступают мощным инструментом для быстрого поиска возможностей и планирования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
