Теперь на портале «Дія.Бизнес» заработали персональные ИИ-ассистенты, созданные для поддержки малого и среднего бизнеса. Они помогают бизнесменам на всех этапах: от разработки идеи до выхода на глобальные рынки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
ИИ-ассистенты для предпринимателей: на портале «Дія.Бизнес» появились цифровые помощники
Государство в смартфоне: новый уровень взаимодействия
По словам Михаила Федорова, Министра цифровой трансформации, запуск ИИ-ассистентов на «Дія.Бизнес» является логическим продолжением внедрения «Дия.АІ».
«Наши ИИ-ассистенты помогут быстро, просто и удобно найти нужную информацию, сформировать бизнес-план или подобрать грант для развития собственного дела», — подчеркнул Михаил Федоров.
ИИ-ассистенты работают как персональные навигаторы на портале: уточняют запрос пользователя, формируют индивидуальные подборки материалов, сервисов и программ поддержки и подсказывают следующие шаги. В частности, помогают подобрать финансирование под конкретные потребности бизнеса или подготовить бизнес-план.
Пять цифровых экспертов для вашего бизнеса
На портале представлены пять специализированных ассистентов, каждый из которых отвечает за свое направление:
- Роберт — первая точка контакта на портале. Он отвечает на общие вопросы и подсказывает, где найти нужную информацию.
- Фаундия — сопровождает путь от бизнес-идеи до запуска собственного дела.
- Грант помогает подобрать финансовые возможности и программы поддержки, а также подготовить бизнес-план.
- Смарт — подсказывает решение для цифровизации и оптимизации бизнес-процессов.
- Маркет — ассистент по экспорту, который помогает подготовиться к выходу на международные рынки.
Как воспользоваться услугой
Цифровые помощники уже доступны на главной странице портала «Дия.Бизнес». Для работы с ними пользователям необходимо:
- Регистрация на портале.
- Пройти верификацию.
Отмечается, что ИИ-ассистенты не заменяют профессиональные консультации, а выступают мощным инструментом для быстрого поиска возможностей и планирования.
