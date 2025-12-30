Китай назвал компании, которые смогут экспортировать серебро в 2026-2027 годах

Китай 30 декабря назвал компании, которые смогут экспортировать вольфрам, сурьму и серебро в 2026 и 2027 годах. Пекин считает эти металлы критически важными для поддержки собственной промышленности. Об этом пишет Reuters.

Кто получил «добро»

В общей сложности 44 компаниям будет разрешено экспортировать серебро, а для вольфрама и сурьмы — 15 и 11 соответственно, говорится в заявлении Министерства торговли.

Это на две компании больше, чем в 2025 году для серебра, в то время как для вольфрама и сурьмы количество экспортируемых товаров останется неизменным.

Ограничения Китая

Ссылаясь на национальную безопасность, Китай за последние 2 года ввел ряд ограничений, чтобы использовать свое доминирующее положение в добыче и переработке критически важных минералов, используемых во всем, от смартфонов и аккумуляторов для электромобилей до инфракрасных ракет и боеприпасов, в ответ на ограничения и пошлины США на производство микросхем.

С 15 сентября 2024 года Пекин включил в свой список экспортно-контролируемых товаров ряд изделий из сурьмы, а в феврале этого года добавил в этот список несколько изделий из вольфрама.

Правительство Китая решило ограничить экспорт серебра из-за дефицита драгоценного металла, наблюдающегося на глобальном рынке.

С 1 января 2026 года компаниям придется получить лицензию от китайских властей на вывоз серебра за рубеж. Разрешения будут выдавать только крупным фирмам, которые производят около 80 тонн XAG в год и имеют доступ к широкой кредитной линии. Соответственно, предприятия малого и среднего бизнеса не смогут экспортировать драгоценный металл.

Как изменились цены на сурьму, вольфрам и серебро

Цены на сурьму и вольфрам, используемые в оборонной промышленности, экологически чистой энергетике и других отраслях, резко выросли из-за дефицита на зарубежных рынках после введения экспортных ограничений.

Cеребро, драгоценный металл, используемый в ювелирном деле, солнечной энергетике и других отраслях, достигло рекордных максимумов в 2025 году (+160% с начала года), чему способствовали его включение в список критически важных минералов США, ограниченность поставок и низкие запасы на фоне растущего промышленного и инвестиционного спроса.