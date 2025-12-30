Multi от Минфин
30 декабря 2025, 16:47 Читати українською

Экспорт российского газа в Европу упал на 44%: показатели достигли уровня 1970-х годов

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2025 году сократился на 44%, достигнув самой низкой отметки за последние полвека. Главными причинами стали прекращение транзита через территорию Украины и планомерный отказ Европейского Союза от энергоресурсов агрессора. Об этом сообщает Reuters.

Экспорт российского газа в Европу упал на 44%
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исторический минимум: возвращение в прошлое

По расчетам, основанным на данных европейской сети Entsog, в 2025 году «Газпром» поставил в Европу всего 18 млрд кубометров газа.

Для сравнения, в 1975 году Советский Союз снабжал 19,3 млрд кубометров. В пике 2018−2019 годы объемы экспорта достигали 175−180 млрд кубометров в год.

Ранее Европа являлась главным источником доходов российского бюджета, но сейчас эта эпоха фактически завершилась.

Конец украинского транзита

Ключевым фактором обвала экспорта газа стало завершение пятилетнего соглашения о транзите между Украиной и РФ, которое закончилось 1 января 2025 года. Украина приняла принципиальное решение не продлевать контракт.

В настоящее время единственным рабочим маршрутом для трубопроводного газа в Европу остался подводный газопровод «Турецкий поток». Через него «голубое топливо» получают, кроме Турции, Сербия, Венгрия и Словакия.

Статистика поставок через «Турецкий поток»

Только в декабре 2025 года поставки газа через Турецкий поток в Европу выросли на 12,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года до примерно 56 млн кубических метров в день. Это также на 3% больше, чем в ноябре.

Экспорт газа через Турецкий поток в Европу в этом году вырос примерно на 7% с 16,8 млрд куб. м в 2024 году. Вместе с украинским маршрутом экспорт составил 32 млрд. куб. м в 2024 году, что на 13% больше чем в 2023 году.

Экспорт Газпрома в Турцию составляет около 20 млрд кубометров в год.

Стратегия ЕС: полный отказ к 2027 году

Европейский Союз официально подтвердил намерение полностью прекратить импорт российского ископаемого топлива до конца 2027 года. Это часть стратегии по лишению России финансовых ресурсов, которые используются для финансирования войны против Украины.

Хотя Россия все еще остается вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС после США, трубопроводная монополия «Газпрома» на европейском рынке окончательно разрушена.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
30 декабря 2025, 17:36
#
«У пікові 2018−2019 роки обсяги експорту сягали 175−180 млрд кубометрів на рік»
«у 2025 році „Газпром“ поставив до Європи лише 18 млрд кубометрів газу»

Здавалось би — торгуй собі скільки хочеш, коси бабло — але ні, треба у фюрера і збирача земель побавитись, в історію увійти.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
